Названы самые опасные страны для путешественников

Аналитическая компания International SOS представила результаты нового исследования, посвященного уровню безопасности во всех странах мира. Они рассматривались с точки зрения медицины, уровня ДТП и криминогенной обстановки. Результаты востребованы не только среди тех, кто планирует отправиться в поездку, но и среди компаний, отправляющих сотрудников в командировку: организации должны брать эти риски на себя.



В частности, проблемы в медицинской сфере означают не только низкий уровень здравоохранения, но и общую эпидемиологическую ситуацию, экологию и языковой барьер. В лучших странах с точки зрения дорожной обстановки в ДТП гибнет менее 10 человек на 100 000 населения (в худших – более 25), а критерий безопасности включает в себя количество терактов и беспорядков, число мелких и крупных правонарушений, эффективность аварийных служб, а также влияние на страну стихийных бедствий.



Результаты исследования нанесены на карту Travel Risk Map. На ней можно увидеть, что самый высокий риск для здоровья путешественников – в Гвинее, Сьерра-Леоне, Либерии, Йемене, Венесуэле, Северной Корее и ряде других государств. Напротив, минимальный – в США, Канаде, Японии, странах ЕС и Турции. Россия в этом списке находится ровно посередине: риск оценен как «переменный», что означает доступность медицинской помощи в зависимости от множества факторов, в первую очередь географического.



В списке самых опасных стран – представители Центральной и Южной Америки, Афганистан, Сирия, Ирак и большая часть Африки. Полностью безопасных направлений для путешествий очень мало: это Гренландия, Норвегия и Финляндия. Остальные страны ЕС, а также Китай, США, Австралия и многие другие места оценены на уровне «низкий риск»: проблемы возможны, но достаточно редко. У России средний показатель. Авторы исследования отнесли РФ к странам, где «периодически происходят конфликты», а возможности получения защиты от правоохранительных или спасательных служб зависят от ряда факторов.

Места с наибольшим риском во время дорожного движения – это Таиланд, Вьетнам, почти вся Африка, Саудовская Аравия, Белиз и несколько других стран. Безопаснее всего – на дорогах Австралии, Кубы, Новой Зеландии, Японии и ЕС. В России на общемировом фоне все выглядит достойно: до 19,9 жертв на 100 000 населения, и это второе место. Такой же показатель – у США, Турции, Албании, Бразилии и так далее.



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