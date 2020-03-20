Названы самые счастливые страны в 2020 году

Эксперты ООН проанализировали жизнь людей в 153 странах за период 2017–2019 годы. Лидером ежегодного рейтинга World Happiness Report остается Финляндия. Она объясняет свое счастье гармонией с природой: связь финнов с лесом очень сильна и уходит корнями в глубокую древность. Жители страны, 70% которой покрывают леса, находят спокойствие в продолжительных прогулках за городом: научно доказано, что всего 15 минут, проведенных на природе, помогают снизить учащенный пульс и обрести более умиротворенное состояние.
По сравнению с предыдущим отчетом, первая пятерка поменялась незначительно и теперь выглядит следующим образом:
— Финляндия — 7,8 балла;
— Дания — 7,6 балла;
— Швейцария — 7,5 балла;
— Исландия — 7,5 балла;
— Норвегия — 7,4 балла.
«Новичок» здесь — Швейцария, поднявшаяся с седьмого места в прошлом и оттеснившая Нидерланды на шестое место.
«Международный рейтинг счастья» составляется на основе нескольких критериев: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, уровень социальной поддержки, здравоохранения, коррупции, свобод и так далее. Каждый из показателей оценивается по десятибалльной шкале.
В прошлогоднем отчете World Happiness Report Россия занимала 68-е место, находясь в окружении Пакистана и Филиппин. Тенденция к снижению продолжается: теперь Россия располагается на 73 строчке (соседи — Черногория и Киргизия). Между тем отчет за 2015–2017 годы помещал страну на 59 место.
Замыкают рейтинг Афганистан (2,5 балла), Южный Судан (2,8), Зимбабве (3,2), Руанда (3,3) и Центральноафриканская Республика (3,4). Как и в случае с первой пятеркой, изменения незначительны: на одну строчку выше поднялась Танзания, уступив место Зимбабве.
Интересно, что Объединенные Арабские Эмираты, где существует министр счастья, особых успехов в этом направлении не достигли, и более того: если три года назад страна располагалась на 20-м месте, то в двух последних отчетах — на 21-м.