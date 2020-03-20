Названы самые счастливые страны в 2020 году

«Международный рейтинг счастья» составляется на основе нескольких критериев: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, уровень социальной поддержки, здравоохранения, коррупции, свобод и так далее. Каждый из показателей оценивается по десятибалльной шкале.

В прошлогоднем отчете World Happiness Report Россия занимала 68-е место, находясь в окружении Пакистана и Филиппин. Тенденция к снижению продолжается: теперь Россия располагается на 73 строчке (соседи — Черногория и Киргизия). Между тем отчет за 2015–2017 годы помещал страну на 59 место.

Замыкают рейтинг Афганистан (2,5 балла), Южный Судан (2,8), Зимбабве (3,2), Руанда (3,3) и Центральноафриканская Республика (3,4). Как и в случае с первой пятеркой, изменения незначительны: на одну строчку выше поднялась Танзания, уступив место Зимбабве.

Интересно, что Объединенные Арабские Эмираты, где существует министр счастья, особых успехов в этом направлении не достигли, и более того: если три года назад страна располагалась на 20-м месте, то в двух последних отчетах — на 21-м.