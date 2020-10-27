«Не улыбаться лисицам!»: в Подмосковье участились встречи с дикими животными
Минэкологии опубликовало ряд советов и предупреждений для жителей Подмосковья из-за учащения случаев обращения по поводу встреч с дикими лисами в пределах городских поселений. В городском округе Протвино за последние дни было сразу несколько сообщений об агрессивной лисе, которая ежедневно появляется в городе и пытается приблизиться к людям.
В сообщении ведомства подчёркивается, что здоровые лисицы избегают населенных пунктов и встреч с людьми. В города и поселки хищник может заходить в двух случаях — либо в поисках пищи из-за недостатка кормовой базы в местных лесах, либо в случае заболевания. Лисы часто страдают бешенством, что ослабляет их природный страх перед человеком. От зверя можно также заразиться бруцеллезом, лептоспирозом, стригущем лишаем и многими другими болезнями, сообщает Минэкологии.
Среди признаков бешенства выделяют:
— обильное слюнотечение с выделением пены;
— вывалившийся язык;
— шаткую походку;
— косоглазие;
— мутный взгляд;
— припухшую мордочку.
В случае, если лиса начала появляться в населенном пункте, следует сообщить в администрацию поселения или округа или в Министерство сельского хозяйства и продовольствия, в чьем ведении находятся охотхозяйства. Только квалифицированный охотник или егерь могут вытеснить животное обратно в лес или произвести отстрел в случае угрозы людям.
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