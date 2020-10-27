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Жизнь планеты

«Не улыбаться лисицам!»: в Подмосковье участились встречи с дикими животными

Михаил Сысоев
27 октября 2020
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Молодая лиса на острове Сахалин
Фото: Roman Sidorenko
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Лиса-крестовка на полуострове Шмидта, Сахалин
Фото: Андрей Сучков
Лиса
Лиса
Фото: Олег Богданов
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Лиса, вышедшая на туристическую тропу на острове Русский (Приморский край)
Фото: Анастасия Макарова
Причиной появления этих животных в городских поселениях может быть болезнь.

Минэкологии опубликовало ряд советов и предупреждений для жителей Подмосковья из-за учащения случаев обращения по поводу встреч с дикими лисами в пределах городских поселений. В городском округе Протвино за последние дни было сразу несколько сообщений об агрессивной лисе, которая ежедневно появляется в городе и пытается приблизиться к людям.

В сообщении ведомства подчёркивается, что здоровые лисицы избегают населенных пунктов и встреч с людьми. В города и поселки хищник может заходить в двух случаях — либо в поисках пищи из-за недостатка кормовой базы в местных лесах, либо в случае заболевания. Лисы часто страдают бешенством, что ослабляет их природный страх перед человеком. От зверя можно также заразиться бруцеллезом, лептоспирозом, стригущем лишаем и многими другими болезнями, сообщает Минэкологии.

Среди признаков бешенства выделяют:
— обильное слюнотечение с выделением пены;
— вывалившийся язык;
— шаткую походку;
— косоглазие;
— мутный взгляд;
— припухшую мордочку.

«При встрече с лисой, проявляющей признаки агрессии, не нужно делать резких движений. Нельзя улыбаться, демонстрируя дружелюбие: хищник может принять улыбку за угрожающий оскал. Также не стоит смотреть зверю в глаза. Если лиса не уходит, следует понемногу отдаляться, не поворачиваясь к ней спиной. Пытаться задобрить лису или вступить с ней в близкий контакт нельзя ни в коем случае», – говорится на сайте Министерства экологии и природопользования Московской области.

В случае, если лиса начала появляться в населенном пункте, следует сообщить в администрацию поселения или округа или в Министерство сельского хозяйства и продовольствия, в чьем ведении находятся охотхозяйства. Только квалифицированный охотник или егерь могут вытеснить животное обратно в лес или произвести отстрел в случае угрозы людям.

Причиной отстрела может быть не только угроза людям — узнайте, почему экологи отстреливали рыб-крылаток в Атлантике.

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