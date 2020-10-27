«Не улыбаться лисицам!»: в Подмосковье участились встречи с дикими животными

Минэкологии опубликовало ряд советов и предупреждений для жителей Подмосковья из-за учащения случаев обращения по поводу встреч с дикими лисами в пределах городских поселений. В городском округе Протвино за последние дни было сразу несколько сообщений об агрессивной лисе, которая ежедневно появляется в городе и пытается приблизиться к людям.

В сообщении ведомства подчёркивается, что здоровые лисицы избегают населенных пунктов и встреч с людьми. В города и поселки хищник может заходить в двух случаях — либо в поисках пищи из-за недостатка кормовой базы в местных лесах, либо в случае заболевания. Лисы часто страдают бешенством, что ослабляет их природный страх перед человеком. От зверя можно также заразиться бруцеллезом, лептоспирозом, стригущем лишаем и многими другими болезнями, сообщает Минэкологии.

Среди признаков бешенства выделяют:

— обильное слюнотечение с выделением пены;

— вывалившийся язык;

— шаткую походку;

— косоглазие;

— мутный взгляд;

— припухшую мордочку.