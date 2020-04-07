Неизвестные попытались продать самую высокую статую в мире

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Наряду с другими мировыми достопримечательностями, «Статуя единства» в эти дни закрыта. Тем не менее, после спада пика эпидемии в Китае открыли многие достопримечательности — и их тут же наводнили толпы туристов.