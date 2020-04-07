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Жизнь планеты

Неизвестные попытались продать самую высокую статую в мире

Анастасия Баринова
07 апреля 2020
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Фото: enjoy_the_journey/Instagram
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Фото: ourboriyala/Instagram
Средства планировалось направить на закупку медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.

Индийская полиция разыскивает мошенников, которые разместили в интернете объявление о продаже национального достояния — памятника борцу за независимость страны Валлабхаи Пателю. Мемориал, открытый в 2018 году, называется «Статуя единства». Скульптурное изображение лидера Индийского национального конгресса достигает в высоту 182 метров, вместе с постаментом — 230 метров. Это мировой рекорд.

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Авторы объявления на популярной в Азии онлайн-площадке OLX выставили памятник от лица правительства штата Гуджарат, «поскольку необходимы средства для больниц и на медицинское оборудование». Монумент был оценен в 3 млрд индийских рупий (около $39 500 000).

«Человек, не уполномоченный продавать государственную собственность, разместил объявление, чтобы опорочить правительство и ввести людей в заблуждение», – представители мемориала.

Расследование открыто по фактам «публикации и распространения слухов, а также фальсификации». Объявление уже удалено, но вместе с мошенниками ответственность должна будет понести администрация сайта, не проверившая достоверность информации.

Наряду с другими мировыми достопримечательностями, «Статуя единства» в эти дни закрыта. Тем не менее, после спада пика эпидемии в Китае открыли многие достопримечательности — и их тут же наводнили толпы туристов.

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