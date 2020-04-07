Неизвестные попытались продать самую высокую статую в мире

Индийская полиция разыскивает мошенников, которые разместили в интернете объявление о продаже национального достояния — памятника борцу за независимость страны Валлабхаи Пателю. Мемориал, открытый в 2018 году, называется «Статуя единства». Скульптурное изображение лидера Индийского национального конгресса достигает в высоту 182 метров, вместе с постаментом — 230 метров. Это мировой рекорд.
Расследование открыто по фактам «публикации и распространения слухов, а также фальсификации». Объявление уже удалено, но вместе с мошенниками ответственность должна будет понести администрация сайта, не проверившая достоверность информации.
Наряду с другими мировыми достопримечательностями, «Статуя единства» в эти дни закрыта. Тем не менее, после спада пика эпидемии в Китае открыли многие достопримечательности — и их тут же наводнили толпы туристов.