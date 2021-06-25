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Нейросеть дописала картину Рембрандта, обрезанную в XVIII веке

National Geographic Россия
25 июня 2021
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Фото: Amsterdam’s Rijksmuseum
Получилось убедительно.

Картина «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга» была написана Рембрандтом в 1642 году. В широких кругах она известна как «Ночной дозор».

В 1715 году полотно обрезали со всех сторон, чтобы картина поместилась между двумя дверями мэрии Амстердама. Наиболее пострадала левая сторона, от которой отрезали 60 см холста, 7 см было вырезано справа, 22 см — сверху и 12 см — снизу.

Теперь с помощью компьютерного обучения методам Рембрандта и копиеи полной картины, сделанной современником Рембрандта Герритом Лунденсом, Государственнй музей в Амстердаме смог воспроизвести работу во всей красе.

«С добавлением, особенно слева и снизу, на картине создается пустое пространство, к которому идут лейтенанты. Когда картина была обрезана они оказались в центре, но Рембрандт намеревался, чтобы они были не в центре, маршируя к этому пустому пространству. Тем самым Рембрандт создавал движение, динамику войск, марширующих в сторону холма слева на картине», – Тако Диббитс, директор Государственного музея в Амстердаме.

Эксперты отмечают, что копия Лунденса, созданная через 13 лет после завершения оригинала, была приемлемой, однако, по мнению ученых, художник создавал копию, находясь с левой стороны от «Ночного дозора», что создавало определенные искажения в перспективе. Кроме того, Лунденс использовал немного другие смеси красок, и его работа со временем состарилась несколько иначе, чем оригинальный холст.

Относительно новая технология, известная как сверточная нейронная сеть, тип алгоритма искусственного интеллекта, который помогает компьютерам понимать изображения, смогла исправить все эти недостатки при воссоздании потерянных частей пиксель за пикселем. Что особенно важно, ИИ научился воспроизводить сами мазки кисти Рембрандта, делая их максимально приближенными к тому, как картина выглядела три столетия назад.

«Мы разработали три типа алгоритмов: один для выявления искажений перспективы и их исправления; второй – для распознавания цветовой схему оригинала и проецирования ее на недостающие части; и третий – мазки – техника, которую использовал Рембрандт», – Тако Диббитс.

По словам Диббитса, полученный результат был распечатан на холсте в масштабе картины и прикреплен к оригиналу. Посетители музея смогут увидеть картину, какой ее задумывал Рембрандт на протяжении трех месяцев.

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