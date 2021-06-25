Нейросеть дописала картину Рембрандта, обрезанную в XVIII веке

Картина «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга» была написана Рембрандтом в 1642 году. В широких кругах она известна как «Ночной дозор».
В 1715 году полотно обрезали со всех сторон, чтобы картина поместилась между двумя дверями мэрии Амстердама. Наиболее пострадала левая сторона, от которой отрезали 60 см холста, 7 см было вырезано справа, 22 см — сверху и 12 см — снизу.
Теперь с помощью компьютерного обучения методам Рембрандта и копиеи полной картины, сделанной современником Рембрандта Герритом Лунденсом, Государственнй музей в Амстердаме смог воспроизвести работу во всей красе.
Эксперты отмечают, что копия Лунденса, созданная через 13 лет после завершения оригинала, была приемлемой, однако, по мнению ученых, художник создавал копию, находясь с левой стороны от «Ночного дозора», что создавало определенные искажения в перспективе. Кроме того, Лунденс использовал немного другие смеси красок, и его работа со временем состарилась несколько иначе, чем оригинальный холст.
Относительно новая технология, известная как сверточная нейронная сеть, тип алгоритма искусственного интеллекта, который помогает компьютерам понимать изображения, смогла исправить все эти недостатки при воссоздании потерянных частей пиксель за пикселем. Что особенно важно, ИИ научился воспроизводить сами мазки кисти Рембрандта, делая их максимально приближенными к тому, как картина выглядела три столетия назад.
По словам Диббитса, полученный результат был распечатан на холсте в масштабе картины и прикреплен к оригиналу. Посетители музея смогут увидеть картину, какой ее задумывал Рембрандт на протяжении трех месяцев.