Нейросеть дописала картину Рембрандта, обрезанную в XVIII веке

Картина «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга» была написана Рембрандтом в 1642 году. В широких кругах она известна как «Ночной дозор».

В 1715 году полотно обрезали со всех сторон, чтобы картина поместилась между двумя дверями мэрии Амстердама. Наиболее пострадала левая сторона, от которой отрезали 60 см холста, 7 см было вырезано справа, 22 см — сверху и 12 см — снизу.

Теперь с помощью компьютерного обучения методам Рембрандта и копиеи полной картины, сделанной современником Рембрандта Герритом Лунденсом, Государственнй музей в Амстердаме смог воспроизвести работу во всей красе.