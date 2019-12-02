Необычное дерево, великая зеленая стена и другие экопроекты, о которых вы не знали

Один из самых экологичных производителей мира, Timberland, запустил конкурс «Природа ждет героев». Его цель — рассказать о различных экологических инициативах на территории России через призму конкретных людей. Два основных направления конкурса: «Охрана природы и экологии России» и «Освещение экологических проблем через искусство». Узнать о конкурсе подробнее и стать героем можно здесь.

А мы пока расскажем о тех незаметных, но важных героях, которые добились успеха со своими экопроектами в самых разных сферах – от создания новых материалов до преображения городского облика. Став амбассадорами бренда Timberland и нового конкурса, они на своем примере доказывают, что «мыслить экологично» – не значит только мечтать о том, что пластиковое загрязнение или глобальное потепление вдруг прекратятся. Это значит – начинать с малого и уверенно претворять свои идеи в жизнь.

Может быть, они вдохновят и вас?