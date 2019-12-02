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Жизнь планеты
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Необычное дерево, великая зеленая стена и другие экопроекты, о которых вы не знали

02 декабря 2019
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Один из самых экологичных производителей мира, Timberland, запустил конкурс «Природа ждет героев». Его цель — рассказать о различных экологических инициативах на территории России через призму конкретных людей. Два основных направления конкурса: «Охрана природы и экологии России» и «Освещение экологических проблем через искусство». Узнать о конкурсе подробнее и стать героем можно здесь. 

А мы пока расскажем о тех незаметных, но важных героях, которые добились успеха со своими экопроектами в самых разных сферах – от создания новых материалов до преображения городского облика. Став амбассадорами бренда Timberland и нового конкурса, они на своем примере доказывают, что «мыслить экологично» – не значит только мечтать о том, что пластиковое загрязнение или глобальное потепление вдруг прекратятся. Это значит – начинать с малого и уверенно претворять свои идеи в жизнь. 

Может быть, они вдохновят и вас? 

Зеленые города

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Йорн Вемменхов

Страсть Йорна Вемменхова (Jorn Wemmenhove) — помогать людям, утратившим связь с природой, открыть её заново. Он пропагандирует ходьбу пешком, езду на велосипеде, социализацию людей и создание более зеленых пространств для жизни.

Его работа – привносить природу в те части городов, где никак не ожидаешь ее увидеть. Йорн считает, что будущее городов за «тактической урбанизацией». Смысл тактической урбанизации состоит в том, чтобы предпринимать краткосрочные шаги, которые могут привести к долгосрочным решениям. Его главная задача – объединить природу и людей. Например, перекрыть улицу для транспорта, чтобы люди могли на день собраться вместе. Или сделать из случайных парковочных мест парклеты с зелеными элементами и скамьями.

Тем, кто хочет стать героем природы, Йорн советует просто веселиться и получать удовольствие, делая то, что можешь: «Необязательно называться героем. Главное – предпринимать героические действия».

Уникальное дерево

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Тимоти Буатуазэе

Французский архитектор и биолог Тимоти Буатуазэе (Timothée Boitouzet) называет себя предпринимателем с технологическим уклоном. Он получил архитектурное образование, но позже стал химиком и сосредоточился на дереве как на экологичном стройматериале.

Исходя из этого, Тимоти создал на основе дерева улучшенный материал под названием Woodoo, удалив одну молекулу и заменив ее другой. Новое дерево пропускает свет, это огнеупорный материал, устойчивый к неблагоприятным погодным условиям. Кроме того, оно в 3-5 раз крепче обычного дерева. Материал можно даже использовать для строительства небоскребов.

Тимоти без устали работает во имя перемен, способствуя обновлению строительной и других отраслей за счет появления возобновляемых материалов на основе биологического сырья. Его изобретение уже помогает усовершенствовать автомобильную промышленность. «Нашими первыми продуктами будут приборные панели и интеллектуальные элементы внутренней отделки автомобиля. Только представьте: вы касаетесь приборной панели, и она становится интерактивной. Эта технология бесшовно интегрирована в дизайн». Также данная технология может использоваться в интерьере магазинов и для напольного покрытия в офисах.

Великая зеленая стена

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Инна Моджа

Инна – музыкант международного уровня, представитель шоу-бизнеса и активист. Она использует свою платформу, чтобы показать людям, что мы делаем с нашей планетой. «Многие просто ничего не знают. Я могу рассказать о чем-то через музыку. Я пишу песни о природе и говорю с людьми во время концертов. Я рассказываю реальные истории, чтобы заинтересовать других». В некоторых местах, где бывала Инна, женщины и девочки ходят за чистой водой по несколько километров, а это значит, что у них нет времени на учебу или работу. Опустынивание Сахары вынуждает других менять место жительства: «Они не могут заниматься сельским хозяйство, поэтому мигрируют. Для них изменение климата – это нескончаемая война». 

Именно поэтому Инна решила запустить проект «Великая зеленая стена», призванный высаживать деревья в Африке. 

«Я просто не могу отвернуться. В Сахеле и пустыне Мали я общаюсь с людьми, которые день ото дня живут в меняющемся климате, и делюсь их историями. Все они участвуют в проекте “Великая зеленая стена”, призванном усмирить Сахару за счет высадки деревьев, чтобы вновь озеленить и сохранить эти земли и вместе с тем дать людям работу. Эти люди – потрясающий пример того, как мы можем творить перемены».

По мнению Инны, все артисты должны взять на себя ответственность, когда дело касается экологии: «У нас есть крупная платформа, и мы должны распространять информацию о проблеме. Главное, что мы можем сделать это вместе».

Конкурс «Природа ждет героев» — это уникальная возможность рассказать о реализованных или только зарождающихся проектах, направленных на улучшение экологической ситуации в России; получить реальную поддержку, которая поможет развить или воплотить в жизнь ваши идеи, способные изменить природу и мир, в котором мы живем.

Если вы уже запустили свой экопроект или же только собираетесь это сделать (и у вас есть четкий план его реализации и развития), то «Природа ждет героев» — для вас. Лучшие кейсы будут представлены на официальном сайте конкурса, а между победителями будет распределен солидный призовой фонд.