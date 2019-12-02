Необычное дерево, великая зеленая стена и другие экопроекты, о которых вы не знали
Один из самых экологичных производителей мира, Timberland, запустил конкурс «Природа ждет героев». Его цель — рассказать о различных экологических инициативах на территории России через призму конкретных людей. Два основных направления конкурса: «Охрана природы и экологии России» и «Освещение экологических проблем через искусство». Узнать о конкурсе подробнее и стать героем можно здесь.
А мы пока расскажем о тех незаметных, но важных героях, которые добились успеха со своими экопроектами в самых разных сферах – от создания новых материалов до преображения городского облика. Став амбассадорами бренда Timberland и нового конкурса, они на своем примере доказывают, что «мыслить экологично» – не значит только мечтать о том, что пластиковое загрязнение или глобальное потепление вдруг прекратятся. Это значит – начинать с малого и уверенно претворять свои идеи в жизнь.
Может быть, они вдохновят и вас?
Зеленые города
Страсть Йорна Вемменхова (Jorn Wemmenhove) — помогать людям, утратившим связь с природой, открыть её заново. Он пропагандирует ходьбу пешком, езду на велосипеде, социализацию людей и создание более зеленых пространств для жизни.
Его работа – привносить природу в те части городов, где никак не ожидаешь ее увидеть. Йорн считает, что будущее городов за «тактической урбанизацией». Смысл тактической урбанизации состоит в том, чтобы предпринимать краткосрочные шаги, которые могут привести к долгосрочным решениям. Его главная задача – объединить природу и людей. Например, перекрыть улицу для транспорта, чтобы люди могли на день собраться вместе. Или сделать из случайных парковочных мест парклеты с зелеными элементами и скамьями.
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We all walk, but the world of mobility it still gets very little attention as a mode of transport. On October 7-10 the pedestrian is king of the road during the international @walk21network conference in Rotterda. We will share how walking makes cities more inclusive. In 2017 we created this tactical street art intervention together with @opperclaes for the Municipality of @gemeenterotterdam to promote walking. It connects the two neighborhoods cut off by the wide Westblaak street in the center of the city. The temporary art work celebrates the pedestrian: "Stand straight, walk proud". #tacticalurbanism #urbanism #streetart
Тем, кто хочет стать героем природы, Йорн советует просто веселиться и получать удовольствие, делая то, что можешь: «Необязательно называться героем. Главное – предпринимать героические действия».
Уникальное дерево
Французский архитектор и биолог Тимоти Буатуазэе (Timothée Boitouzet) называет себя предпринимателем с технологическим уклоном. Он получил архитектурное образование, но позже стал химиком и сосредоточился на дереве как на экологичном стройматериале.
Исходя из этого, Тимоти создал на основе дерева улучшенный материал под названием Woodoo, удалив одну молекулу и заменив ее другой. Новое дерево пропускает свет, это огнеупорный материал, устойчивый к неблагоприятным погодным условиям. Кроме того, оно в 3-5 раз крепче обычного дерева. Материал можно даже использовать для строительства небоскребов.
Тимоти без устали работает во имя перемен, способствуя обновлению строительной и других отраслей за счет появления возобновляемых материалов на основе биологического сырья. Его изобретение уже помогает усовершенствовать автомобильную промышленность. «Нашими первыми продуктами будут приборные панели и интеллектуальные элементы внутренней отделки автомобиля. Только представьте: вы касаетесь приборной панели, и она становится интерактивной. Эта технология бесшовно интегрирована в дизайн». Также данная технология может использоваться в интерьере магазинов и для напольного покрытия в офисах.
Великая зеленая стена
Инна – музыкант международного уровня, представитель шоу-бизнеса и активист. Она использует свою платформу, чтобы показать людям, что мы делаем с нашей планетой. «Многие просто ничего не знают. Я могу рассказать о чем-то через музыку. Я пишу песни о природе и говорю с людьми во время концертов. Я рассказываю реальные истории, чтобы заинтересовать других». В некоторых местах, где бывала Инна, женщины и девочки ходят за чистой водой по несколько километров, а это значит, что у них нет времени на учебу или работу. Опустынивание Сахары вынуждает других менять место жительства: «Они не могут заниматься сельским хозяйство, поэтому мигрируют. Для них изменение климата – это нескончаемая война».
Именно поэтому Инна решила запустить проект «Великая зеленая стена», призванный высаживать деревья в Африке.
По мнению Инны, все артисты должны взять на себя ответственность, когда дело касается экологии: «У нас есть крупная платформа, и мы должны распространять информацию о проблеме. Главное, что мы можем сделать это вместе».
Конкурс «Природа ждет героев» — это уникальная возможность рассказать о реализованных или только зарождающихся проектах, направленных на улучшение экологической ситуации в России; получить реальную поддержку, которая поможет развить или воплотить в жизнь ваши идеи, способные изменить природу и мир, в котором мы живем.
Если вы уже запустили свой экопроект или же только собираетесь это сделать (и у вас есть четкий план его реализации и развития), то «Природа ждет героев» — для вас. Лучшие кейсы будут представлены на официальном сайте конкурса, а между победителями будет распределен солидный призовой фонд.