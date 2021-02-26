Необычный финский вид спорта: бег по снегу в шерстяных носках

Бег по снегу в шерстяных носках набирает обороты. Новое финское увлечение, родившееся из старой традиции и уже почти ставшее официальным видом спорта, стало известным широкой публике несколько лет назад, а после ковидных ограничений стало еще популярнее. Избегая людных мест и спортзалов, жители Суоми стали все чаще выходить на пробежки по снегу – без кроссовок, в шерстяных носках.

Бег босиком от сауны к озеру или просто в лесу издавна известен жителям Финляндии, появление же новой «снежной» дисциплины воспринимается как логичное его продолжение. По словам бегунов, такой вид бега укрепляет, оздоровляет и насыщает организм кислородом, освежает разум – делая жителей Финляндии еще более счастливыми. Финны не только бегают, но и выходят на прогулку в шерстяных носках, катаются с горок. Начинающие хоккеисты и лыжники разминаются в шерстяных носках перед тренировками, а любой желающий может побегать в лесу или по берегу озера.

В 2019 году в Оривеси, Финляндия, прошел первый в мире чемпионат по бегу в шерстяных носках по снегу, в котором приняло участие порядка 350 человек. Участники соревновались в разных дисциплинах: 3 и 6 километров для женщин, 3 и 6 километров для мужчин и командный забег. Были и соревнования среди детей.