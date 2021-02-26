Необычный финский вид спорта: бег по снегу в шерстяных носках

Бег по снегу в шерстяных носках набирает обороты. Новое финское увлечение, родившееся из старой традиции и уже почти ставшее официальным видом спорта, стало известным широкой публике несколько лет назад, а после ковидных ограничений стало еще популярнее. Избегая людных мест и спортзалов, жители Суоми стали все чаще выходить на пробежки по снегу – без кроссовок, в шерстяных носках.
Бег босиком от сауны к озеру или просто в лесу издавна известен жителям Финляндии, появление же новой «снежной» дисциплины воспринимается как логичное его продолжение. По словам бегунов, такой вид бега укрепляет, оздоровляет и насыщает организм кислородом, освежает разум – делая жителей Финляндии еще более счастливыми. Финны не только бегают, но и выходят на прогулку в шерстяных носках, катаются с горок. Начинающие хоккеисты и лыжники разминаются в шерстяных носках перед тренировками, а любой желающий может побегать в лесу или по берегу озера.
В 2019 году в Оривеси, Финляндия, прошел первый в мире чемпионат по бегу в шерстяных носках по снегу, в котором приняло участие порядка 350 человек. Участники соревновались в разных дисциплинах: 3 и 6 километров для женщин, 3 и 6 километров для мужчин и командный забег. Были и соревнования среди детей.
Чемпионат в январе 2021 года был отменен, но это не помешало спорту развиваться. Уже объявлены даты следующего чемпионата в г. Оривеси – 22 января 2022 года. Кстати, сам город недавно был объявлен «столицей шерстяных носков» Финляндии.
Как и в любом спорте, в этом виде бега есть свои чемпионы и знаменитые спортсмены. Основоположник бега в шерстяных носках – легендарный финский лыжник и Олимпийский чемпион 1976 года в эстафете 4×10 км – Юха Мието. Он начал бегать по снегу в возрасте 13 лет в далеком 1963 году у себя в родной Курикка. Он с детства активно занимался спортом, поэтому однажды мальчику пришла интересная идея – пробежать в шерстяных носках пятикилометровую дистанцию. Ощущения от этой пробежки ему так понравились уже с первого раза, что он продолжил это занятие. В период профессиональной международной спортивной карьеры Юха Мието также активно и много бегал в носках. Специальной подготовки такой бег не требует: всё, что нужно – желание и шерстяные носки.
Когда у Юхи спросили, в чем же настоящее финское счастье и связано ли оно с бегом, он ответил: «Скажу так: люди, счастливые от природы и исповедующие позитивное отношение к жизни, могут хоть и в носках пробежаться. У них не возникает неловкости, стеснения или стыда за то, что они бегают в шерстяных носках».
Принять участие в грядущем чемпионате могут не только финны, но и жители других стран. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте чемпионата.