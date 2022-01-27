Несуществующий город: что мы знаем о новой столице Индонезии, которую еще не построили
На протяжении многих лет Индонезия обсуждает план по переносу столицы на новое место. Джакарта, которая является не только центром государственной власти, но также крупнейшим финансовым, деловым и торговым мегаполисом, с нагрузкой не справляется. Здесь с учетом пригородов живет 30 млн человек, при этом вся область подвержена частым землетрясениям и наводнениям. Кроме того, в городе проходит постепенное проседание почвы из-за неконтролируемого изъятия грунтовых вод.
Уже подсчитано, что на реализацию идеи потребуется около 35 миллиардов долларов и около 10 лет. И пока специалисты разрабатывали проект и подыскивали подходящее место, правительство думало о названии будущего главного города. Решение было принято 17 января: столица будет называться «Нусантара», что в переводе означает «архипелаг» и, по мнению президента Джоко Видодо, иллюстрирует девиз страны «Единство в многообразии».
Новый город расположится на восточном побережье острова Калимантан и займет площадь 2560 кв.км в окружении лесов, залива и холмов. Сейчас эта территория является частью провинции Восточный Калимантан, но после получения столичного статуса Нусантара станет новой самостоятельной провинцией.
Indonesia's new capital city is set to be called 'Nusantara,' but the decision is drawing criticism on all kinds of issues, from its name to a rushed parliamentary process and corruption.#Indonesia #Joko #Widodo #Nusantara— Nikkei Asia (@NikkeiAsia) January 25, 2022
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Конкурс на дизайн будущего города проводился в 2019 году, и победителем стала местная компания Nagara Rimba Nusa. Участие в разработке также принимают команды, занявшие второе и третье места, дизайнеры из Китая, Японии и других стран. Интересно, что «Nagara Rimba Nusa» можно перевести как «Страна лесов и архипелагов», и это название как нельзя более подходит новому имени для столицы, которое, однако, впервые прозвучало лишь несколько месяцев назад.
В настоящее время Индонезия, как и многие другие государства, борется с пандемией. Первые практические шаги по переносу столицы начнутся, как ожидается, не ранее марта 2022 года. Эксперты отмечают, что Нусантара не решит всех проблем Индонезии, но снизит нагрузку на Джакарту и может уменьшить доминирование острова Ява в политике и экономике страны. В то время как более половины из 272 миллионов индонезийцев проживает на Яве, только 16,2 миллиона человек живут на Калимантане.
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