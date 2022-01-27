Несуществующий город: что мы знаем о новой столице Индонезии, которую еще не построили

Конкурс на дизайн будущего города проводился в 2019 году, и победителем стала местная компания Nagara Rimba Nusa. Участие в разработке также принимают команды, занявшие второе и третье места, дизайнеры из Китая, Японии и других стран. Интересно, что «Nagara Rimba Nusa» можно перевести как «Страна лесов и архипелагов», и это название как нельзя более подходит новому имени для столицы, которое, однако, впервые прозвучало лишь несколько месяцев назад.

В настоящее время Индонезия, как и многие другие государства, борется с пандемией. Первые практические шаги по переносу столицы начнутся, как ожидается, не ранее марта 2022 года. Эксперты отмечают, что Нусантара не решит всех проблем Индонезии, но снизит нагрузку на Джакарту и может уменьшить доминирование острова Ява в политике и экономике страны. В то время как более половины из 272 миллионов индонезийцев проживает на Яве, только 16,2 миллиона человек живут на Калимантане.

Узнайте об экологических проблемах будущего «столичного острова».