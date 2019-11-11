Незаметные герои

Timberland не случайно организовал эту акцию. Концепция осознанного производства приобрела глобальный масштаб лишь в последние годы, в то время как Timberland занимался этим с момента своего появления на рынке в середине прошлого столетия. Сегодня экологическая составляющая прочно закрепилась в ДНК компании, что находит свое отражение не только в голых цифрах (хотя они и очень впечатляющи), но и в основополагающих принципах производства.

Вся одежда под маркой Timberland выходит с фабрик, которым присвоен «золотой» и «серебряный» стандарт производства. Сертификацией занимается Leather Working Group — организация, отслеживающая деятельность компаний — производителей одежды и обуви на предмет их влияния на окружающую среду. В LWC входят представители брендов, производители кожи, химики и поставщики реагентов, технические эксперты и многие другие. Столь широкий разброс специалистов помог LWC выработать экологические протоколы управления специально для кожевенной промышленности — и, исходя именно из этих протоколов, фабрики получают (или не получают) «золотые» и «серебряные» сертификаты. С 2005 года Timberland работает только с их обладателями.

Кожа — это лишь часть системы зеленого подхода к делу. Используемый компанией хлопок выращен без использования пестицидов и химикатов, являясь таким образом стопроцентно органическим. Ушел в прошлое натуральный пух — теперь его заменяют технологичные наполнители, полностью изготовленные из переработанных материалов. Резина, применяемая в производстве, закупается у поставщиков, сертифицированных Лесным попечительским советом. Это гарантия сразу двух важных аспектов: а) резина не является следствием вырубки тропических лесов; б) ее углеродный след ниже, чем у синтетического каучука.

Впрочем, совсем без цифр все же не обойтись. Пожалуй, самый внушительный показатель — это более 345 миллионов пластиковых бутылок, которые обрели новую жизнь в обуви Timberland за последние годы. Это возможно благодаря технологии Rebotl, которая комбинирует легковесную дышащую технологию Recycled Knit с подошвой, изготовленной из переработанных пластиковых бутылок.

В коллекции 2019 года появилась капсула обуви Rebotl, полностью выполненная из вторсырья; на подходе — капсула из эко-кожи, которая будет представлена в коллекции 2020 года.