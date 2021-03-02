Неземной отдых: первый космический отель откроется уже в 2027 году
Компания Orbital Assembly Corporation объявила о своих планах начать в 2025 году строительство станции Voyagerhttps://orbitalassembly.com/projects — первого космического отеля человечества. Сообщается, что небесный курорт будет сдан в эксплуатацию уже к 2027 году.
Визуал небесного отеля выполнен в космическом шике: отдельные капсулы прикреплены к вращающемуся колесу, а трубы, соединяющие различные области, образуют «X», подобно оси колеса.
Гости будут платить не только за новизну обстановки — на борту будет множество удобств, в том числе тематические рестораны, оздоровительный спа-комплекс, кинотеатр, тренажерные залы, библиотеки, концертные площадки, залы ожидания и бары с видом на Землю, а также комнаты на 400 человек. Необходимые условия, включая помещения для экипажа, воздуха, воды и электроэнергии, также займут часть космического корабля.
Orbital Assembly также надеется продать части отеля постоянным заинтересованным сторонам, включая правительственные учреждения, желающие использовать это пространство в качестве учебного центра, или арендодателей, желающих построить виллу на борту корабля.
Сообщается, что он будет вращаться вокруг земного шара каждые 90 минут, а вращение круга будет создавать искусственную гравитацию, аналогичную той, что есть на Луне. Стоимость строительства не сообщается.
Он добавил, что аспект вращения «жизненно важен». Без гравитации люди не могут оставаться на космической станции в течение длительного времени; Orbital стремится сделать возможным многомесячное пребывание на «Вояджере». «Людям нужна гравитация, чтобы их тела не развалились», — объяснил Блинкоу.
Робот под названием STAR (Structure Trust Assembly Robot) настроен на создание рамы «Вояджера» на орбите после того, как компания завершит некоторые испытания, связанные с гравитацией.