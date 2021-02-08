Нидерланды впервые за 10 лет накрыла снежная буря

По словам синоптиков, в Нидерландах случилась первая за десятилетие сильная метель, сопровождавшаяся сильным похолоданием. Эти события стали результатом воздействия шторма Дарси, который затронул северную Европы и часть Великобритании.
В воскресенье в Нидерландах был объявлен погодный «красный код». Это предупреждение о мощном ветре, скорость которого может достигать до 90 км/ч. В течение большей части дня шел сильный снегопад, что привело к многокилометровым пробкам на дорогах. Было зафиксировано около 222 дорожно-транспортных происшествий.
LRPT image from the 8:44 GMT west pass of the Meteor M2 weather satellite.— Dr Marco Langbroek 💉 #Vaccinate (@Marco_Langbroek) February 8, 2021
Remnants of former storm depression Darcy over Europe, which brought a lot of snow in the Netherlands yesterday. pic.twitter.com/WlBHYHMpEZ
Власти Нидерландов закрыли все центры тестирования на коронавирус, транспортное сообщение было нарушено, а железнодорожное сообщение с Германией, где северные районы также были покрыты снегом, приостановлено. Был закрыт аэропорт Эйндховена, а прибывающие рейсы перенаправлялись в Германию.
К полудню воскресенья в большей части страны выпало 5-10 см снега, а в некоторых районах — до 30 см. В Нидерландах ожидается до 10 дней минусовых температур. В воскресенье температура упала до -6 °C.
Heavy snow hits Europe as Storm Darcy drops temperatures and disrupts transport in Germany and Netherlands pic.twitter.com/SDe0LmxSX9— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 8, 2021
В Великобритании синоптики предупредили, что шторм Дарси может принести более сильные снегопады и ураганные ветры на восток и юго-восток Англии.
Heavy snow from Storm #Darcy causes travel disruption in the Netherlands today: pic.twitter.com/lAX0x42PPd— BBC Weather (@bbcweather) February 7, 2021
Ожидается, что холодная погода продержится как минимум до середины недели.
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