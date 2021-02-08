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Жизнь планеты

Нидерланды впервые за 10 лет накрыла снежная буря

National Geographic Россия
08 февраля 2021
Шторм Дарси парализовал движение транспорта.

По словам синоптиков, в Нидерландах случилась первая за десятилетие сильная метель, сопровождавшаяся сильным похолоданием. Эти события стали результатом воздействия шторма Дарси, который затронул северную Европы и часть Великобритании.

В воскресенье в Нидерландах был объявлен погодный «красный код». Это предупреждение о мощном ветре, скорость которого может достигать до 90 км/ч. В течение большей части дня шел сильный снегопад, что привело к многокилометровым пробкам на дорогах. Было зафиксировано около 222 дорожно-транспортных происшествий.

Власти Нидерландов закрыли все центры тестирования на коронавирус, транспортное сообщение было нарушено, а железнодорожное сообщение с Германией, где северные районы также были покрыты снегом, приостановлено. Был закрыт аэропорт Эйндховена, а прибывающие рейсы перенаправлялись в Германию.

«Это первая метель за долгое время: последняя прошла в январе 2010 года», — сообщение нидерландского сайта прогнозов погоды Weer.nl.

К полудню воскресенья в большей части страны выпало 5-10 см снега, а в некоторых районах — до 30 см. В Нидерландах ожидается до 10 дней минусовых температур. В воскресенье температура упала до -6 °C. 

В Великобритании синоптики предупредили, что шторм Дарси может принести более сильные снегопады и ураганные ветры на восток и юго-восток Англии.

Ожидается, что холодная погода продержится как минимум до середины недели.

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