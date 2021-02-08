Нидерланды впервые за 10 лет накрыла снежная буря

По словам синоптиков, в Нидерландах случилась первая за десятилетие сильная метель, сопровождавшаяся сильным похолоданием. Эти события стали результатом воздействия шторма Дарси, который затронул северную Европы и часть Великобритании.

В воскресенье в Нидерландах был объявлен погодный «красный код». Это предупреждение о мощном ветре, скорость которого может достигать до 90 км/ч. В течение большей части дня шел сильный снегопад, что привело к многокилометровым пробкам на дорогах. Было зафиксировано около 222 дорожно-транспортных происшествий.