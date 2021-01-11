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Жизнь планеты

Нижний Новгород станет следующей новогодней столицей России

National Geographic Россия
11 января 2021
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Панорама Нижнего Новгорода
Фото: Евгений Летавин
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Вид на город с Кремлевского холма
Фото: Игорь Горшков
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Фото: Станислав Казнов
«Эстафетную палочку» проекта, хрустальную снежинку, Нижний Новгород получил от Калуги, новогодней столицы 2021 года.

«Наступивший год богат на праздничные события и юбилейные даты. Помимо 800-летия Нижнего Новгорода, к которому мы активно готовимся, теперь у нас появился еще один повод для гордости. Нижний стал юбилейным, десятым городом, получившим статус „Новогодней столицы России“ за недолгую историю существования этого всероссийского проекта. Для нас это очень почетный и, я считаю, абсолютно заслуженный титул. Потому что у Нижнего Новгорода есть и успешный опыт проведения масштабных проектов, и вся необходимая инфраструктура, и уникальные достопримечательности, которые привлекают туристов со всего мира», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В каждом городе — новогодней столице стремятся выполнить хрустальную снежинку в своем особом стиле. В Калуге она была «космической», а в Нижнем над ней работали мастера Казаковского предприятия художественных изделий, изготовившие ее вручную в технике филиграни.

Нижний Новгород станет 11-й новогодней столицей России. Ранее этого титула были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань и Калуга.

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