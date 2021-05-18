Ночное небо Канарских островов признано «самым темным» на планете

Самый низкий уровень фонового освещения из всех изученных мест оказался на Канарских островах. Лишь около 2% света в ночном небе на Канарах исходит от искусственного света в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос в Гарафии. Это, однако, не означает, что Канарские острова являются лучшим местом для астрономических наблюдений. Другие факторы, такие как качество изображения и колебания температуры, могут вызвать проблемы с наблюдениями, отмечают исследователи.

Исследователи отмечают, что существуют и естественные источники светового загрязнения, которые по-разному влияют на разные регионы. Луна и Млечный путь являются стандартными элементами ночного неба и, безусловно, способствуют его естественной яркости. Также к естественным источникам относится свечение в верхних слоях атмосферы, вызванное сочетанием факторов, таких как солнечный цикл, географическое положение и время года.

К другим местам, которые могут похвастаться исключительно темным небом относится полуостров Айверах в графстве Керри на юго-западе Ирландии. А в прошлом году целому государству был присвоен статус «Заповедника темного неба».