Норвегия заплатила Габону за защиту собственных лесов

Габон стал первой страной, получившей плату за сокращение выбросов углерода за счет защиты своих тропических лесов. За этой необычной сделкой стоит поддерживаемая ООН инициатива CAFI (Центральноафриканская лесная инициатива).

CAFI — это партнерская программа европейских стран и Южной Кореи, созданная в 2015 году. В ее рамках страны-доноры поощряют африканские страны за прекращение вырубки лесов. В программе участвуют ЦАР, Камерун, Конго и Демократическая республика Конго, Габон и Экваториальная Гвинея.

167-миллионная сделка с Габоном была заключена в 2019 году. Первый транш размером в 17 миллионов долларов стране выплатила Норвегия. Остальные $150 млн будут выплачены в ближайшие годы.