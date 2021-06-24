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Жизнь планеты

Норвегия заплатила Габону за защиту собственных лесов

National Geographic Россия
24 июня 2021
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Фото: National Snow and Ice Data Center / flickr.com
Это первый подобный случай в истории.

Габон стал первой страной, получившей плату за сокращение выбросов углерода за счет защиты своих тропических лесов. За этой необычной сделкой стоит поддерживаемая ООН инициатива CAFI (Центральноафриканская лесная инициатива).

CAFI — это партнерская программа европейских стран и Южной Кореи, созданная в 2015 году. В ее рамках страны-доноры поощряют африканские страны за прекращение вырубки лесов. В программе участвуют ЦАР, Камерун, Конго и Демократическая республика Конго, Габон и Экваториальная Гвинея.

167-миллионная сделка с Габоном была заключена в 2019 году. Первый транш размером в 17 миллионов долларов стране выплатила Норвегия. Остальные $150 млн будут выплачены в ближайшие годы.

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В последние годы Габон приступил к реализации ряда природоохранных программ, включая создание 13 национальных парков и проекта по борьбе с незаконными рубками. В CAFI отметили, что Габон смог показать, что ему удалось сократить обезлесение и, таким образом, снизить выбросы углерода в 2016 и 2017 годах по сравнению с предыдущим десятилетием.

В Центральной Африке находится второй по площади после Амазонии тропический лес. Ежегодно он поглощает около 1,5 миллиарда тонн CO₂, что составляет 4% мировых выбросов. Там обитают больше десяти тысяч видов растений и животных. От леса в этой части планеты зависит жизнь 40 миллионов человек. С 2001 года лес сократился не менее чем на шесть миллионов гектаров.

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