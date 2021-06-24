Норвегия заплатила Габону за защиту собственных лесов

Габон стал первой страной, получившей плату за сокращение выбросов углерода за счет защиты своих тропических лесов. За этой необычной сделкой стоит поддерживаемая ООН инициатива CAFI (Центральноафриканская лесная инициатива).
CAFI — это партнерская программа европейских стран и Южной Кореи, созданная в 2015 году. В ее рамках страны-доноры поощряют африканские страны за прекращение вырубки лесов. В программе участвуют ЦАР, Камерун, Конго и Демократическая республика Конго, Габон и Экваториальная Гвинея.
167-миллионная сделка с Габоном была заключена в 2019 году. Первый транш размером в 17 миллионов долларов стране выплатила Норвегия. Остальные $150 млн будут выплачены в ближайшие годы.
В последние годы Габон приступил к реализации ряда природоохранных программ, включая создание 13 национальных парков и проекта по борьбе с незаконными рубками. В CAFI отметили, что Габон смог показать, что ему удалось сократить обезлесение и, таким образом, снизить выбросы углерода в 2016 и 2017 годах по сравнению с предыдущим десятилетием.
В Центральной Африке находится второй по площади после Амазонии тропический лес. Ежегодно он поглощает около 1,5 миллиарда тонн CO₂, что составляет 4% мировых выбросов. Там обитают больше десяти тысяч видов растений и животных. От леса в этой части планеты зависит жизнь 40 миллионов человек. С 2001 года лес сократился не менее чем на шесть миллионов гектаров.