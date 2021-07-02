Новая экспедиция осмотрит разрушающиеся обломки Титаника

На этой неделе исследовательская компания OceanGate Expeditions планирует начать экспедицию, чтобы изучить текущее состояние затонувшего 15 апреля 1912 года Титаника. Компания собирается документировать разрушение корабля на дне океана.
Сильные и переменчивые течения долгое время не позволяли Титанику скрыться под слоем грязи, однако глубоководные обитатели — в основном бактерии и археи — разрушают сталь и другие материалы корабля.
Некоторые знаковые части якобы непотопляемого корабля давно исчезли, например, парадная лестница, которая служила удобной точкой входа для подводных аппаратов. Раш ожидает, что скоро разрушатся перила на носовой части, которая остается очень знаковой. Возможно, что это уже произошло.
Погружения будут производиться на подводном аппарате Titan, состоящем из углеродного волокна и титана. Компанию исследователям на борту аппарата составят туристы, каждый из которых заплатил за возможность увидеть Титаник собственными глазами более $100 000. Они будут помогать морским биологам и археологам выполнять исследовательские задачи.
По словам Раша, инструменты Titan включают камеры высокого разрешения и многолучевое гидроакустическое оборудование, что позволит компании лучше понять поле обломков корабля, экологию и прогрессию его разрушения.
После обнаружения Титаника на океанском дне в 1985 году с места крушения было извлечено более пяти тысяч артефактов, некоторые из которых были проданы. В 2016 году крупнейший владелец артефактов Титаника обанкротился, и его коллекция была распродана за $19,5 млн. В распродаже поучаствовал знаменитый режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон.
В прошлом году суд в штате Вирджиния впервые в истории разрешил разрезать крышу британского лайнера, чтобы поднять на поверхность раритетный телеграф Marconi. Однако вскоре это решение было опротестовано юристами правительства США, которые заявили, что эта работа нарушит федеральный закон и договор с Великобританией.
Знаменитый океанский лайнер «Титаник» был самым большим кораблем своего времени. Он затонул во время первого же рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк после столкновения с айсбергом у побережья Ньюфаундленда. Катастрофа унесла жизни 1496 человек, спаслись 712.