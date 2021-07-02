Новая экспедиция осмотрит разрушающиеся обломки Титаника

Некоторые знаковые части якобы непотопляемого корабля давно исчезли, например, парадная лестница, которая служила удобной точкой входа для подводных аппаратов. Раш ожидает, что скоро разрушатся перила на носовой части, которая остается очень знаковой. Возможно, что это уже произошло.

Погружения будут производиться на подводном аппарате Titan, состоящем из углеродного волокна и титана. Компанию исследователям на борту аппарата составят туристы, каждый из которых заплатил за возможность увидеть Титаник собственными глазами более $100 000. Они будут помогать морским биологам и археологам выполнять исследовательские задачи.

По словам Раша, инструменты Titan включают камеры высокого разрешения и многолучевое гидроакустическое оборудование, что позволит компании лучше понять поле обломков корабля, экологию и прогрессию его разрушения.