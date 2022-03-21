Новая одежда по старинным мотивам

Как вам модная коллекция, вдохновленная Русским Севером?

Север России, ее арктические отдаленные регионы, к которым относится Архангельская область — место, где древняя традиция живет в веках. Поколения северян сохраняли наследие предков в повседневной жизни долгие годы. Здесь еще в середине XX века молодые люди согласно обычаю собирались на народные гуляния («метища»), на этих деревенских праздниках парни выбирали себе невест. Девушки, надевая кокошники, вышитые речным жемчугом, набивные сарафаны, полученные в наследство от бабушек, старались произвести впечатление на жениха и его «родню».

Главным достоинством девушки считалась скромность. С фотографий начала прошлого века глядят на нас девицы на выданье («хваленки») — глядят строго, смеяться и хихикать нельзя — можно прослыть легкомысленной особой, а будущей жене таковой быть не полагается.

Фотоотпечаток: крестьянские девушки, одетые к хороводу. Архангельская область (губерния), 1903-1904 гг. Фото: Шабунин Н. А. / МАЭ РАН 2021

А вот фотографии цифровые, XXI век. И снова суровость Севера читается во взгляде! Девушки представляют коллекцию северодвинского дизайнера Ольги Стахеевой «Мезень». Изюминка коллекции — традиционный северный орнамент, претворенный в вышивку. Зародившаяся много веков назад на берегу реки Мезень, мезенская (палащельская) роспись использовалась мастерами для декорирования прялок, коробов, ложек. «Привычно видеть четкие красно-черные орнаменты и узоры на предметах из дерева, но то, как они смотрятся на разных фактурах ткани, на одежде и аксессуарах, вызывает особое восхищение!» — рассказывает о своей коллекции Ольга.

«Каждый завиток и рисунок росписи имеет определенное значение, — продолжает автор, — перед тем, как приступить к работе, я тщательно изучила значения и смыслы каждого элемента, принцип их многоярусности и сочетания цветов и рисунков. В образах узор выполнен без отступления от оригинала, а вот внешняя форма изделий отвечает современным тенденциям». Коллекция убеждает нас в том, что современный стиль не исключает, а дополняет отточенную в веках красоту народного орнамента, традиционную мезенскую роспись.