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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

Новая Зеландия признана лучшим местом, чтобы пережить мировую катастрофу

National Geographic Россия
30 июля 2021
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Фото: Wikimedia Commons
В первой пятерке оказалась и Великобритания.

Согласно новому исследованию, если общество переживает мировую катастрофу, Новая Зеландия станет идеальным местом для проживания.

Исследователи оценили способность стран выдержать ряд катастрофических событий, включая экстремальную жару, наводнения и вирусную пандемию, еще более страшную, чем COVID-19.

Новая Зеландия была названа страной, «наиболее устойчивой к будущим угрозам». За ней следуют Исландия, Великобритания, австралийский остров Тасмания и Ирландия.

Новая Зеландия
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Ключевым преимуществом этих стран оказалось их островное положение, поскольку это защищает от границы от массовой миграции из других стран, пострадавших от стихийных бедствий.

Исследование было проведено Ником Кингом и профессором Аледом Джонсом из Института глобальной устойчивости при университете Англия Раскин. По словам Джонса, их не удивило первое место Новой Зеландии в списке, однако сюрпризом стала устойчивая позиция Великобритании.

«Мы были очень удивлены, что Великобритания так сильно заявила о себе. Эта страна густонаселена, традиционно использует стороннее производство, не является лидером в освоении возобновляемых источников энергии и в настоящее время производит только 50 процентов собственной еды. Но у Соединенного Королевства есть потенциал противостоять ударам», – Алед Джонс.

Для исследования эксперты изучили самодостаточность стран — их энергетическую и производственную инфраструктуру — а также их «пропускную способность», то есть количество земли, доступной для пахотного земледелия и всего населения.

Они также принимали во внимание уровень собственной изоляции или удаленности от других крупных групп населения, которые могут стать жертвами катастрофических «перемещений». Всего было изучено 177 стран и оценена их готовность к изменению климата.

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