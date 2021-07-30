Новая Зеландия признана лучшим местом, чтобы пережить мировую катастрофу

Согласно новому исследованию, если общество переживает мировую катастрофу, Новая Зеландия станет идеальным местом для проживания.
Исследователи оценили способность стран выдержать ряд катастрофических событий, включая экстремальную жару, наводнения и вирусную пандемию, еще более страшную, чем COVID-19.
Новая Зеландия была названа страной, «наиболее устойчивой к будущим угрозам». За ней следуют Исландия, Великобритания, австралийский остров Тасмания и Ирландия.
Ключевым преимуществом этих стран оказалось их островное положение, поскольку это защищает от границы от массовой миграции из других стран, пострадавших от стихийных бедствий.
Исследование было проведено Ником Кингом и профессором Аледом Джонсом из Института глобальной устойчивости при университете Англия Раскин. По словам Джонса, их не удивило первое место Новой Зеландии в списке, однако сюрпризом стала устойчивая позиция Великобритании.
Для исследования эксперты изучили самодостаточность стран — их энергетическую и производственную инфраструктуру — а также их «пропускную способность», то есть количество земли, доступной для пахотного земледелия и всего населения.
Они также принимали во внимание уровень собственной изоляции или удаленности от других крупных групп населения, которые могут стать жертвами катастрофических «перемещений». Всего было изучено 177 стран и оценена их готовность к изменению климата.