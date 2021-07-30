Новая Зеландия признана лучшим местом, чтобы пережить мировую катастрофу

Ключевым преимуществом этих стран оказалось их островное положение, поскольку это защищает от границы от массовой миграции из других стран, пострадавших от стихийных бедствий.

Исследование было проведено Ником Кингом и профессором Аледом Джонсом из Института глобальной устойчивости при университете Англия Раскин. По словам Джонса, их не удивило первое место Новой Зеландии в списке, однако сюрпризом стала устойчивая позиция Великобритании.