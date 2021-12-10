Новая Зеландия запретит курить тем, кто родился после 2013 года

Новая Зеландия станет второй в мире страной с максимально серьезными ограничениями курильщиков. На первом месте – Бутан, где продажа сигарет запрещена полностью. А соседняя Австралия в 2012-м первой в мире поменяла дизайн пачек сигарет: с них убрали бренды, оставив только наглядную антирекламу курения.

Сейчас Новая Зеландия является одной из 17 стран, где подобная упаковка сигарет является обязательной. Здесь также запрещена продажа табачных изделий лицам моложе 18 лет, но правительство считает, что этих мер недостаточно, чтобы сократить число курильщиков в стране до 5% к 2025 году.

В настоящее время 11,6% всех жителей Новой Зеландии в возрасте старше 15 лет курят, притом среди взрослых представителей коренного населения маори их насчитывается 29%. Закон, в долгосрочной перспективе направленный на полный отказ от курения, будет внесен в парламент в июне 2022 года, и к концу года будет принят.

Реализация его положений будет вестись постепенно. На первом этапе, с 2024 года, количество магазинов, где можно купить сигареты, будет сильно уменьшено: с нынешних 8000 до 500. К 2025 году все продающиеся в стране сигареты будут содержать меньше никотина. И наконец с 2027 года начнется работа по созданию полностью некурящего поколения.

С этого времени людям, достигшим 14-летнего возраста, то есть родившимся в 2013 году и позже, табачные изделия продавать не будут. Специалисты новозеландской сферы здравоохранения поясняют, что зависимость обычно формируется в молодости: четверо из пяти новозеландцев начинают курить в возрасте 18 лет, и 96% – к 25 годам.