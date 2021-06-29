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Жизнь планеты

Новая Зеландия запретит одноразовый пластик к 2025 году

National Geographic Россия
29 июня 2021
dailytargum.com
Фото: dailytargum.com
Речь об изделиях, использующихся для бытовых нужд.

Новая Зеландия объявила о запрете к 2025 году большинства видов одноразового пластика: от одноразовых пластиковых приборов до наушников.

По словам министра окружающей среды Новой Зеландии Дэвида Паркера, каждый день новозеландцы выбрасывают примерно 159 грамм пластиковых отходов на человека, что делает страну одним из крупнейших производителей мусора в мире.

Отказ от одноразового пластика будет проводиться в три этапа. Речь идет о посуде, контейнерах в ресторанах на вынос, упаковках для фруктов, ватных палочках, трубочках для коктейлей, пакетах и других изделиях.

«Эти типы пластмасс часто превращаются в отходы на свалках и вызывают загрязнение наших почв, водных путей и океана. Сокращение количества пластиковых отходов улучшит нашу окружающую среду и гарантирует, что мы будем соответствовать нашей чистой и экологичной репутации», – Дэвид Паркер.

Новая Зеландия за последние годы зарекомендовала себя как страна, заботящаяся об окружающей среде. Здесь запретили новую разведку нефти и газа у побережья и был принял закон, согласно которому к 2050 году выбросы в стране будут нулевыми. Однако когда дело доходит до отходов, стране все еще есть над чем работать. По данным The Guardian, она входит в десятку мировых лидеров по объему производимых отходов на душу населения.

Пластиковые стаканчики, влажные салфетки и некоторые виды полистирола, используемые для перевозки холодных товаров, пока не будут включены в запрет, но правительство изучит возможную замену этим изделиям и объявит о решении по этим предметам к 2022 году.

Кроме того, Паркер объявил об учреждении фонда инноваций в области пластмасс на сумму 50 миллионов долларов, чтобы найти новые способы обращения с пластиком на протяжении всего его жизненного цикла, от производства до утилизации.

«Фонд поможет задействовать нашу коллективную изобретательность, чтобы найти способы использовать меньше пластика и сделать то, что мы действительно используем, пригодным для вторичной переработки на благо окружающей среды. Фонд также будет способствовать увеличению числа рабочих мест и поддержке восстановления экономики», – Дэвид Паркер.

Между тем, доцент Терри-Энн Берри, директор Исследовательского центра экологических решений Unitec, отметила, что одной из слабых сторон этой меры является то, что она больше ориентирована на потребителей, чем на промышленные пластиковые отходы. Хотя первое важно, отходы от строительства и сноса строений составляют до 50 процентов отходов, отправляемых на свалки в Новой Зеландии.

«Очень легко забыть, что некоторые из наших коммерческих секторов также являются крупными потребителями пластика», — заявила Берри.

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