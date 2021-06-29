Новая Зеландия запретит одноразовый пластик к 2025 году

Новая Зеландия за последние годы зарекомендовала себя как страна, заботящаяся об окружающей среде. Здесь запретили новую разведку нефти и газа у побережья и был принял закон, согласно которому к 2050 году выбросы в стране будут нулевыми. Однако когда дело доходит до отходов, стране все еще есть над чем работать. По данным The Guardian, она входит в десятку мировых лидеров по объему производимых отходов на душу населения.

Пластиковые стаканчики, влажные салфетки и некоторые виды полистирола, используемые для перевозки холодных товаров, пока не будут включены в запрет, но правительство изучит возможную замену этим изделиям и объявит о решении по этим предметам к 2022 году.

Кроме того, Паркер объявил об учреждении фонда инноваций в области пластмасс на сумму 50 миллионов долларов, чтобы найти новые способы обращения с пластиком на протяжении всего его жизненного цикла, от производства до утилизации.