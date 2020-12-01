Новая жизнь EXPO: как территория казахстанской выставки стала деловым центром

В 2017 году в Казахстане прошла международная специализированная выставка «EXPO-2017 Astana» на тему «Энергия будущего», впервые состоявшаяся на территории страны из бывшего СССР. На 25 гектарах вырос выставочный комплекс с футуристическим обликом, в центре которого расположилась Сфера NUR ALEM, фото на фоне которой до сих пор регулярно мелькают в Инстаграме. Участие в выставке приняли 115 стран и 22 международные организации, а посетили её четыре миллиона человек, в том числе 650 тысяч зарубежных туристов.
Скептики предрекали, что после окончания глобального мероприятия громадную территорию ждёт запустение. Примером тому могли служить некоторые страны-организаторы выставок EXPO, не сумевшие найти дальнейшее применение уникальным объектам. Однако в Казахстане была разработана одобренная президентом концепция поствыставочного использования объектов наследия выставки по примеру успешных деловых центров, таких как российский «Москва-Сити», французский La Défense, английский Canary Wharf и сингапурский Downtown Core.
Теперь на территории Делового центра EXPO расположился международный финансовый центр «Астана». При нём функционируют биржа Astana International Exchange (AIX), суд и арбитражный центр, действующий на основе английского права. Для субъектов бизнеса, выбравших эту локацию, предусмотрены значительные преференции. Предприниматели могут занять офисы в расположенном тут же «EXPO» Business Centre, соответствующим стандартам бизнес-центров класса «А».
Проводить культурные, деловые мероприятия, концерты и телемосты можно в находящемся поблизости Конгресс-центре. Это здание уже принимало участников Астанинского экономического форума, международной конференции Astana Finance Days, фестиваля Comic Con Astana и прочих масштабных событий.
Большая значимость отводится и крупнейшей на территории стран Центральной Азии выставочной площадке – Международному выставочному центру. Здесь запланированы к проведению крупные международные и национальные выставки. Центр открывает возможности привлечения в Казахстан крупнейших международных мероприятий.
Дальнейшее развитие темы прошедшей выставки «Энергия будущего» реализует созданный под эгидой ООН Международный центр «зелёных» технологий и инвестиционных проектов. Он вносит существенный вклад в развитие экологически чистой экономики страны, внедряя передовые решения в сфере возобновляемых источников энергии.
Музей энергии будущего NUR ALEM стал научным, культурным и развлекательным ядром центра, а по сути — и новым символом города. Десятки тысяч казахстанских школьников и студентов могут почерпнуть здесь полезные знания благодаря специальным образовательным программам Kids& Student Future Energy. Сегодня здесь продолжают успешное развитие Astana IT-University и международный технопарк IT-стартапов Astana Hub.
Площадка выставочного комплекса заточена не только на бизнес и образовательные инициативы. Территория адаптирована и для досуга горожан и гостей столицы: здесь есть пятизвездочный отель Hilton Astana, кафе, рестораны, парковые зоны, детская площадка, ориентированная, в том числе, и на детей с особенными потребностями. Комплекс EXPO стал новым деловым и туристическим центром столицы Казахстана.
Впрочем, на этом история EXPO для Казахстана не заканчивается. Логическим продолжением большой работы станет участие Казахстана во Всемирной выставке EXPO-2020 на тему «Объединяя умы, создавая будущее» в городе Дубай в 2021 году.
Национальный павильон Республики Казахстан площадью 3 400 квадратных метров будет состоять из 3 этажей и представит 4 выставочные зоны. Образ павильона вдохновлен традиционной восточной архитектурой и представляет собой синтез современных цифровых решений и традиций, а также символизирует открытость Казахстана.
Контентное наполнение павильона раскроет богатую историю и культуру страны, представит туристический потенциал, технологические и инвестиционные возможности страны, а также познакомит посетителей с уникальными природными ландшафтами, богатой историей и культурой Казахстана.