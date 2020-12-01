Новая жизнь EXPO: как территория казахстанской выставки стала деловым центром

Скептики предрекали, что после окончания глобального мероприятия громадную территорию ждёт запустение. Примером тому могли служить некоторые страны-организаторы выставок EXPO, не сумевшие найти дальнейшее применение уникальным объектам. Однако в Казахстане была разработана одобренная президентом концепция поствыставочного использования объектов наследия выставки по примеру успешных деловых центров, таких как российский «Москва-Сити», французский La Défense, английский Canary Wharf и сингапурский Downtown Core.

Теперь на территории Делового центра EXPO расположился международный финансовый центр «Астана». При нём функционируют биржа Astana International Exchange (AIX), суд и арбитражный центр, действующий на основе английского права. Для субъектов бизнеса, выбравших эту локацию, предусмотрены значительные преференции. Предприниматели могут занять офисы в расположенном тут же «EXPO» Business Centre, соответствующим стандартам бизнес-центров класса «А».