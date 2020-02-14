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Жизнь планеты

Новая жизнь католических соборов

Николай Кулапов
14 февраля 2020
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Фото: Lucho Vidales / luchovidales.com
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Фото: Lucho Vidales / luchovidales.com
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Фото: Danielfi Nez / Flickr.com
Скейт-парк, фитнес-клуб, скалолазный центр и книжный магазин: как покинутые храмы обретают второе рождение.

Скейт-парк в столетней базилике

В 1912 году в городе Овьедо на севере Испании была построена католическая церковь Святой Барбары. Едва ли ее создатель – зодчий по имени Мануель дель Бусто – догадывался, что ожидает храм в будущем. Последний раз здесь служили мессу между 1936 и 1939 годами: во время Гражданской войны базилика была заброшена. Пройдет почти 70 лет, и здание займет группа скейтеров Church Brigade. Команда энтузиастов на собственные средства построит здесь настоящий скейт-парк. В ноябре 2015 стены бывшего собора, получившего имя Kaos Temple, распишет уличный художник Окуда Сан Мигель. Мастеру и его помощникам потребовалась неделя, чтобы украсить стены граффити-фресками. Вот как они создавались:

RED BULL X OKUDA - Kaos Temple - from VIETNAM on Vimeo.

Скалолазы под сводами собора

Пространство внутри высоких готических храмов может приглянуться и другим спортсменам. Пример тому – две английские церкви XIX века, в которых ныне располагаются скалолазные центры. Англиканский храм Святой Анны в городе Уоррингтон приобрел свой новый статус в 1996 году. Еще один собор был возведен в Манчестере и посвящен святому Бенедикту, однако с 2002 года он пустовал – вплоть до реконструкции в 2005.

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Скалолазный центр в Манчестере
Фото: manchesterclimbingcentre.com
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Скалолазный центр в Манчестере
Фото: manchesterclimbingcentre.com
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Скалолазный центр в Манчестере
Фото: manchesterclimbingcentre.com

Все эти здания, лишившись прихожан, находились в ветхом состоянии. Новым владельцам пришлось проделать солидную работу: вынести скопившийся внутри мусор, починить крыши, заменить проводку и вывести грибок со стен.

Книжные магазины в соборах

Собор Broerenkerk (в переводе с нидерландского – Братская церковь), расположенный в городе Зволле, Нидерланды, также получил вторую жизнь: в июле 2013 здесь открылся книжный магазин. Реконструкторы были обязаны сохранить фрески собора, орган и витражи. Эти требования были учтены: прилавки и стеллажи с книгами можно в любой момент деинсталлировать без ущерба для 551-летнего памятника архитектуры. Нидерланды уже знали подобную историю. В 2005 году книжный магазин открылся в соборе города Маасрихт. Здание было построено в 1294; по прошествии 500 лет город перейдет к Французской империи и регулярные службы в соборе прекратятся. До начала 2000-х в стенах собора сменят друг друга: городской склад, школа, несколько картинных галерей и выставок.

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Торговый зал в 2013 году
Фото: pieter musterd / Flickr.com
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Книжный магазин Boekhandel Dominicanen, 2015
Фото: ilirjan rrumbullaku / Flickr.com
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Цветочная выставка в 1899 или 1903
Фото: wikipedia.org
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Склад в здании собора, 1884
Фото: wikipedia.org

Фитнес-зал и спа-центр

Монреальская церковь святого Иуды-Фаддея была построена в 1905 году. В то время ее паства состояла из католиков-ирландцев. Через пятьдесят лет храм перешел во владение Доминиканского ордена, но в начале второго тысячелетия пришел в запустение и был продан. В 2007 году здание было переоборудовано: в нем разместился фитнес-зал и спа-центр.