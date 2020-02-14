Новая жизнь католических соборов

Все эти здания, лишившись прихожан, находились в ветхом состоянии. Новым владельцам пришлось проделать солидную работу: вынести скопившийся внутри мусор, починить крыши, заменить проводку и вывести грибок со стен.

Книжные магазины в соборах

Собор Broerenkerk (в переводе с нидерландского – Братская церковь), расположенный в городе Зволле, Нидерланды, также получил вторую жизнь: в июле 2013 здесь открылся книжный магазин. Реконструкторы были обязаны сохранить фрески собора, орган и витражи. Эти требования были учтены: прилавки и стеллажи с книгами можно в любой момент деинсталлировать без ущерба для 551-летнего памятника архитектуры. Нидерланды уже знали подобную историю. В 2005 году книжный магазин открылся в соборе города Маасрихт. Здание было построено в 1294; по прошествии 500 лет город перейдет к Французской империи и регулярные службы в соборе прекратятся. До начала 2000-х в стенах собора сменят друг друга: городской склад, школа, несколько картинных галерей и выставок.