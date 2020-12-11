Новое граффити Бэнкси появилось на одной из самых крутых улиц Великобритании

Творение Бэнкси появилось на стене двухквартирного дома в Тоттердауне, пригороде Бристоля. Оно представляет собой изображение пожилой женщины в платке, которая чихает, роняя вставную челюсть, трость и сумочку.
Граффити нарисовано на стене дома в начале улицы Вейл с одним из самых крутых подъемов в стране в 22 градуса, из-за чего возникает впечатление, что из-за чихания старушки покосились соседние дома.
Художник подтвердил авторство работы, выложив снимок с граффити в своем аккаунте в Instagram и снабдив его подписью: «Апчхи!».
На этот раз Бэнкси, старающийся сохранить свою анонимность, был замечен местным жителем. 27-летний Дейл Комли, проживающий на улице Вейл, рассказал, что около семи утра по местному времени варил кофе и, выглянув в окно, увидел «крупного парня в сигнальной куртке».
По словам Комли, мужчина стоял у стены и тщательно изучал ее поверхность. Дейл не придал этому особого значения, а примерно через час обнаружил за окном толпу любопытных, которые стягивались на улицу, чтобы посмотреть на граффити.
Бэнкси получил всемирную известность благодаря отличительному стилю сатирического уличного искусства и граффити, выполненных с использованием техники трафаретной печати.
Настоящее имя и происхождение художника не известны, вокруг его биографии ведется много споров. По одной из версий, под его псевдонимом скрывается не один, а несколько людей.
Узнайте, как к прошлому Рождеству великий Бэнкси нарисовал тематическое граффити. Его главный герой — бездомный Санта-Клаус.