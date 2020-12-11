Новое граффити Бэнкси появилось на одной из самых крутых улиц Великобритании

Творение Бэнкси появилось на стене двухквартирного дома в Тоттердауне, пригороде Бристоля. Оно представляет собой изображение пожилой женщины в платке, которая чихает, роняя вставную челюсть, трость и сумочку.

Граффити нарисовано на стене дома в начале улицы Вейл с одним из самых крутых подъемов в стране в 22 градуса, из-за чего возникает впечатление, что из-за чихания старушки покосились соседние дома.

Художник подтвердил авторство работы, выложив снимок с граффити в своем аккаунте в Instagram и снабдив его подписью: «Апчхи!».