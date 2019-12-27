Новогодний фестиваль на Кремлевской набережной в Казани

В «Королевстве Щелкунчика» покажут самую новогоднюю историю по мотивам сказки Гофмана. В «Королевстве Развлечений» можно посетить мастерскую изобретателя Дроссельмейера и узнать тайну работы механизмов в уникальном научно-техническом шоу, побывать в театре оживших ёлочных игрушек, перекусить в «Буфете-Балете». В «Королевстве Сладостей» гостям предложат прокатиться по шоколадным горкам, познакомится с местными жителями эльфами-сластенами и разгадать их тайны. В «Королевстве Снегов» уже растет целая Аллея Стилизованных Ёлочек, которые демонстрируют новогодние традиции разных стран. Здесь же есть возможность написать письмо Деду Морозу и повесить его на елку желаний. В «Королевстве хрустальных цветов» царствует Снежная Королева, там нужно разгадать цветочные послания. В «Мышином королевстве» организуют квест-лабиринт по Мышиному Дворцу и предоставят шанс сразиться с Мышиным королем.



Фото: Инстаграм Кремлевской набережной

Кремлевская набережная – одна из самых ярких достопримечательностей Республики Татарстан. Она находится в самом сердце города — у стен Кремля. Это сплошная фотозона: многочисленные светящиеся фонтанчики, необычные скульптуры из новогодних гирлянд, удивительные лавочки, сверкающий навес из гирлянд над пешеходной зоной и красиво украшенные аллеи. С набережной виден казанский Кремль, Дворец землевладельцев, река Казанка, в шаговой доступности находится и историческая пешеходная улица Баумана.



График работы Королевства Щелкунчика: в будни 16.00 - 22.00, в выходные 12.00 - 22.00. в праздничные дни 12.00 - 23.00.

График работы катка: будни с 16.00 до 23.00 выходные и праздники 12.00 до 23.00.

Тех. перерыв в выходные дни с 16.00-18.00. Коньки перестают выдавать за 45 до тех перерыва и окончания работы катка.

Адрес: ул. Федосеевская, 1, Казань.

Телефон: 8 (843) 250-82-77

https://kremlinnab.ru