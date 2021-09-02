Новые общественные туалеты в Токио: таких вы еще не видели
Как и во всем мире, в густонаселенном Токио есть проблемы с общественными туалетами. Так уж сложилось, что эти места в основном считаются грязными, не слишком приятно пахнущими и не добавляющими эстетики архитектуре города. Фонд Nippon Foundation решил развеять эти стереотипы и заключил с властями контракт на строительство 17 туалетов – пока только в округе Сибуя.
В Nippon Foundation привлекли ведущих дизайнеров и архитекторов, которые решили подойти к задаче максимально креативно. Смотрите, что из этого вышло, в фотогалерее:
Проект стартовал еще в прошлом году, и на данный момент в Токио установлено 17 инновационных туалетов. В дальнейшем планируется распространить подобные уборные на весь город, а не только на округ Сибуя.
Необычные туалеты не в первый раз проектируются в Японии. Посмотрите на туалет внутри аквариума – опыт японского кафе.