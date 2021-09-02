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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

Новые общественные туалеты в Токио: таких вы еще не видели

National Geographic Россия
02 сентября 2021
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Два туалета из спроектированных имеют прозрачные стекла, которые становятся матовыми, когда в них заходит посетитель. Ночью они освещают парки красивым светом
Фото: Nippon Foundation
Дизайнеры и архитекторы разработали совершенно разные проекты – каждый интереснее предыдущего.

Как и во всем мире, в густонаселенном Токио есть проблемы с общественными туалетами. Так уж сложилось, что эти места в основном считаются грязными, не слишком приятно пахнущими и не добавляющими эстетики архитектуре города. Фонд Nippon Foundation решил развеять эти стереотипы и заключил с властями контракт на строительство 17 туалетов – пока только в округе Сибуя. 

В Nippon Foundation привлекли ведущих дизайнеров и архитекторов, которые решили подойти к задаче максимально креативно. Смотрите, что из этого вышло, в фотогалерее:

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1. Этот туалет разработан креативным директором Казу Сото. Он уникален тем, что в нем не нужно ничего трогать. Туалет разработан на основе исследования, которое показало, что многие люди предпочитают не прикасаться ни к каким предметам в общественных туалетах. Это вдохновило Сато на создание уборной, в которой всё работает на голосовых командах, от открытия дверей до включения музыки по запросу пользователя. По словам Сото, круглый дизайн позволяет воздуху циркулировать и предотвращает накопление запахов
Фото: Nippon Foundation
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2. Лауреат Притцкеровской премии архитектор Тойо Ито спроектировал этот общественный туалет в виде «трех грибов», выросших в лесной зоне вокруг святилища Ёёги-Хатиман. По словам Ито, туалет имеет непринужденный дизайн, поэтому его можно использовать с душевным спокойствием
Фото: Nippon Foundation
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3. По словам автора этого туалета, креативного директора Касивы Сато, алюминиевые жалюзи уборной создают впечатление яркости и легкости. «Я хотел создать атмосферу естественного слияния, успокаивающую и обнадеживающую в шумной городской обстановке», – отметил Сато
Фото: Nippon Foundation
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4. В этой работе дизайнер Масамичи Катаяма вдохновлялся древними японскими туалетами «кавая», которые представляли собой хижины примитивной конструкции, сделанные из затвердевшей почвы или связанных вместе кусков дерева
Фото: Nippon Foundation
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5. Два туалета из спроектированных имеют прозрачные стекла, которые становятся матовыми, когда в них заходит посетитель. Ночью они освещают парки красивым светом
Фото: Nippon Foundation
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6. Планки круглых стен этого туалета пропускают в уборную порывы ветра и свет, а сама конструкция венчается серебряной крышей, поясняет автор этого проекта Тадао Андо
Фото: Nippon Foundation
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Внутреннее убранство одного из туалетов
Фото: Nippon Foundation

Проект стартовал еще в прошлом году, и на данный момент в Токио установлено 17 инновационных туалетов. В дальнейшем планируется распространить подобные уборные на весь город, а не только на округ Сибуя.

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Читайте такжеОбщественные туалеты как современное искусство

Необычные туалеты не в первый раз проектируются в Японии. Посмотрите на туалет внутри аквариума – опыт японского кафе. 

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