Новые общественные туалеты в Токио: таких вы еще не видели

Как и во всем мире, в густонаселенном Токио есть проблемы с общественными туалетами. Так уж сложилось, что эти места в основном считаются грязными, не слишком приятно пахнущими и не добавляющими эстетики архитектуре города. Фонд Nippon Foundation решил развеять эти стереотипы и заключил с властями контракт на строительство 17 туалетов – пока только в округе Сибуя.

В Nippon Foundation привлекли ведущих дизайнеров и архитекторов, которые решили подойти к задаче максимально креативно. Смотрите, что из этого вышло, в фотогалерее: