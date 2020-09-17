Новый проект лазерного сканирования позволит Венеции жить вечно в виде цифрового аватара

Этим летом команда во главе с Адамом Лоу из благотворительной организации Factum Foundation вместе с ARCHiVE, Федеральной политехнической школой Лозанны и Iconem сделали цифровые записи всех зданий снаружи и внутри на одном из островов Венецианской лагуны — Сан-Джорджо-Маджоре.

Исследователи получили терабайты данных с помощью сканера LiDAR, который использует импульсный лазерный свет к целевому объекту и измеряет время, необходимое лазеру, чтобы вернуться. Он вычисляет расстояние, которое прошел свет, и отображает эту точку в цифровом трехмерном пространстве.

Радары сканировали все здания с земли, поэтому данных о крышах у них пока нет — это планируют исправить, запустив устройства на дронах. Впоследствии команда отсканирует таким образом всю Венецию.

Исследователи создадут цифровой аватар Венеции, чтобы отследить вторжение воды и последующий ущерб городу по мере повышения уровня моря. Согласно отчету Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), уровень моря будет продолжать повышаться на протяжении этого столетия.