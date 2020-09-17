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Жизнь планеты

Новый проект лазерного сканирования позволит Венеции жить вечно в виде цифрового аватара

National Geographic Россия
17 сентября 2020
Венеция
Фото: Wikimedia Commons
Возможно, этот проект когда-нибудь позволит восстановить город в другом месте.

Этим летом команда во главе с Адамом Лоу из благотворительной организации Factum Foundation вместе с ARCHiVE, Федеральной политехнической школой Лозанны и Iconem сделали цифровые записи всех зданий снаружи и внутри на одном из островов Венецианской лагуны — Сан-Джорджо-Маджоре.

Исследователи получили терабайты данных с помощью сканера LiDAR, который использует импульсный лазерный свет к целевому объекту и измеряет время, необходимое лазеру, чтобы вернуться. Он вычисляет расстояние, которое прошел свет, и отображает эту точку в цифровом трехмерном пространстве.

Радары сканировали все здания с земли, поэтому данных о крышах у них пока нет — это планируют исправить, запустив устройства на дронах. Впоследствии команда отсканирует таким образом всю Венецию.

Исследователи создадут цифровой аватар Венеции, чтобы отследить вторжение воды и последующий ущерб городу по мере повышения уровня моря. Согласно отчету Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), уровень моря будет продолжать повышаться на протяжении этого столетия. 

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Fondazione Giorgio Cini Фасад церкви Палладио на острове Сан-Джорджио в оцифрованном виде

К концу века повышение может составить от 30 до 60 см, даже если выбросы парниковых газов резко сократятся, а глобальное потепление ограничится значениями ниже 2 °C (большинство экспертов сейчас полагают, что мы с этим не справимся). Если же выбросы парниковых газов продолжат сильно расти повышение уровня моря составит от 60 до 110 см. Это означает, что Венеция будет находиться под водой при каждом приливе. 

Если это действительно произойдет, у человечества будут цифровые записи, с помощью которых город и его постройки смогут теоретически быть воссозданы в другом месте, хотя пока такой проект может показаться невероятным. 

Идея проекта появилась после разрушительного наводнения, обрушившегося на город в ноябре 2019 года. Для полной «оцифровки» Венеции потребуется около года.

Узнайте, почему стоит дать Венеции утонуть.

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