Объем электронных отходов на свалках СНГ стремительно растет

Эксперты Учебного и научно-исследовательского института ООН (ЮНИТАР) подсчитали количество электронных отходов, которые скопились на свалках стран СНГ и Грузии за период 2010-2019 годы. К электрическому и электронному оборудованию (ЭЭО) относятся все изделия и детали, работающие с использованием электроэнергии от сетей электроснабжения или батарей. После того, как владелец выбрасывает такие предметы, они становятся электронным мусором, содержащим как ценные, так и опасные материалы.

Результаты глобального исследования оказались неутешительными. Объем электрического и электронного оборудования, которое реализуется на этих рынках, вырос на 10%: с 2,9 млн тонн (10,4 кг на душу населения) до 3,2 млн тонн (11,0 кг на душу населения). При этом объем образования ЭЭО увеличился на 50%, достигнув показателя в 2,5 млн тонн (8,7 кг на душу населения). Как в абсолютном выражении, так и в расчете на душу населения уровень образования отходов наиболее высок в России.