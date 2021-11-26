Объем электронных отходов на свалках СНГ стремительно растет

Эксперты Учебного и научно-исследовательского института ООН (ЮНИТАР) подсчитали количество электронных отходов, которые скопились на свалках стран СНГ и Грузии за период 2010-2019 годы. К электрическому и электронному оборудованию (ЭЭО) относятся все изделия и детали, работающие с использованием электроэнергии от сетей электроснабжения или батарей. После того, как владелец выбрасывает такие предметы, они становятся электронным мусором, содержащим как ценные, так и опасные материалы.
Результаты глобального исследования оказались неутешительными. Объем электрического и электронного оборудования, которое реализуется на этих рынках, вырос на 10%: с 2,9 млн тонн (10,4 кг на душу населения) до 3,2 млн тонн (11,0 кг на душу населения). При этом объем образования ЭЭО увеличился на 50%, достигнув показателя в 2,5 млн тонн (8,7 кг на душу населения). Как в абсолютном выражении, так и в расчете на душу населения уровень образования отходов наиболее высок в России.
“Consumers – both bulk (commercial and public sector) and individuals (households) – are major stakeholders, as they generate the e-waste and also determine where the discarded e-waste is handed over or repaired.”— SCYCLE - Sustainable Cycles (@scycleunuunitar) November 25, 2021
CIS + Georgia Regional E-waste Monitor: https://t.co/duYRsWRxWP pic.twitter.com/HDKitFFAZo
При этом далеко не во всех странах региона проводится сбор электронных отходов для экологически безопасного обращения. Известно, что этим занимаются Беларусь, Казахстан, Россия и Украина. Остальные страны либо не организовали инфраструктуру раздельного сбора отходов, либо не предоставили данные, а где-то не доработана соответствующая нормативно-правовая база.
Самый высокий показатель сбора ЭЭО на душу населения зарегистрирован в Беларуси: 33,6% (2,7 кг на душу населения), а на втором месте – Казахстан (8,8%; 0,6 кг). В общей сложности в 2019 году все рассматриваемые государства собрали и утилизировали 79 килотонн ЭЭО (0,3 кг на душу населения): это 3,2% от объема произведенной электронной продукции.
В результате на свалках за 2019 год скопилось не менее 2,4 тонны ртути, 1,1 тонны кадмия, 8 100 тонн свинца и 4000 тонн бромированных антипиренов (замедлителей горения). Все это представляет угрозу для здоровья человека и окружающей среды. Такие страны не только не слишком заботятся об экологии – они также упускают прямую выгоду.