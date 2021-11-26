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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

Объем электронных отходов на свалках СНГ стремительно растет

Анастасия Баринова
26 ноября 2021
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Фото: Montgomery County Planning Commission/Flickr
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Фото: takomabibelot/Flickr
В переработку попадает лишь 3,2% отслуживших предметов.

Эксперты Учебного и научно-исследовательского института ООН (ЮНИТАР) подсчитали количество электронных отходов, которые скопились на свалках стран СНГ и Грузии за период 2010-2019 годы. К электрическому и электронному оборудованию (ЭЭО) относятся все изделия и детали, работающие с использованием электроэнергии от сетей электроснабжения или батарей. После того, как владелец выбрасывает такие предметы, они становятся электронным мусором, содержащим как ценные, так и опасные материалы.

Результаты глобального исследования оказались неутешительными. Объем электрического и электронного оборудования, которое реализуется на этих рынках, вырос на 10%: с 2,9 млн тонн (10,4 кг на душу населения) до 3,2 млн тонн (11,0 кг на душу населения). При этом объем образования ЭЭО увеличился на 50%, достигнув показателя в 2,5 млн тонн (8,7 кг на душу населения). Как в абсолютном выражении, так и в расчете на душу населения уровень образования отходов наиболее высок в России.

При этом далеко не во всех странах региона проводится сбор электронных отходов для экологически безопасного обращения. Известно, что этим занимаются Беларусь, Казахстан, Россия и Украина. Остальные страны либо не организовали инфраструктуру раздельного сбора отходов, либо не предоставили данные, а где-то не доработана соответствующая нормативно-правовая база.

Самый высокий показатель сбора ЭЭО на душу населения зарегистрирован в Беларуси: 33,6% (2,7 кг на душу населения), а на втором месте – Казахстан (8,8%; 0,6 кг). В общей сложности в 2019 году все рассматриваемые государства собрали и утилизировали 79 килотонн ЭЭО (0,3 кг на душу населения): это 3,2% от объема произведенной электронной продукции.

В результате на свалках за 2019 год скопилось не менее 2,4 тонны ртути, 1,1 тонны кадмия, 8 100 тонн свинца и 4000 тонн бромированных антипиренов (замедлителей горения). Все это представляет угрозу для здоровья человека и окружающей среды. Такие страны не только не слишком заботятся об экологии – они также упускают прямую выгоду.

«Ликвидация электронных отходов может принести экономике много пользы. Только за 2019 год на свалки попало более 10 тонн золота, полтонны редкоземельных металлов, миллион тонн железа, 85 тысяч тонн меди, 136 000 тонн алюминия и 700 тонн кобальта. Общая стоимость этих материалов превышает $2,6 млрд», – Кис Бальде, ведущий научный сотрудник Университета ООН.

Завершая исследование, эксперты призывают власти Грузии и стран СНГ направить больше усилий на решение этих проблем. Требуется создать условия, облегчающие мониторинг оборота и переработки ЭЭО.

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