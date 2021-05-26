Одежда из желатина: будущее безотходного производства

Ежегодно мировая индустрия моды производит более 60 миллиардов квадратных метров текстильных отходов, поскольку выкройки вырезаются из больших рулонов ткани. Инновация Стейнарсдоттир, получившая название «Shape.Repeat» («Залей в форму. Повтори»), позволяет сократить количество отходов до нуля.

Для производства такой одежды используется два желеобразующих агента: желатин и агар-агар. Они смешиваются с водой и натуральными красителями, а для нужного уровня гибкости «ткани» добавляется сахарный спирт. Эта масса заливается в форму, которая может быть как гладкой, так и рельефной. Через сутки одежда готова.