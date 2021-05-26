Одежда из желатина: будущее безотходного производства

Дизайнер из Исландии Валдис Стейнарсдоттир (Valdís Steinarsdóttir) создает предметы одежды на основе желатина. Когда они становятся не нужны, их можно расплавить и, залив в форму, выпустить новую модель. Технология была представлена на фестивале DesignMarch в Рейкьявике.
Ежегодно мировая индустрия моды производит более 60 миллиардов квадратных метров текстильных отходов, поскольку выкройки вырезаются из больших рулонов ткани. Инновация Стейнарсдоттир, получившая название «Shape.Repeat» («Залей в форму. Повтори»), позволяет сократить количество отходов до нуля.
Для производства такой одежды используется два желеобразующих агента: желатин и агар-агар. Они смешиваются с водой и натуральными красителями, а для нужного уровня гибкости «ткани» добавляется сахарный спирт. Эта масса заливается в форму, которая может быть как гладкой, так и рельефной. Через сутки одежда готова.
Дизайнер иллюстрирует свою идею на примере жилета-топа. Некоторые модели — бесшовные, а там, где требуется соединить края «выкройки», используется нить из экологически чистых материалов. Формы можно адаптировать под различные цели и менять размеры.
Стейнарсдоттир давно работает над созданием альтернативных материалов. Одна из ее самых интересных разработок — биопластик из отходов мясной промышленности. Узнайте о пищевой упаковке из пчелиного воска.