Согласно исследованию, проведенному геотехниками из университета Акдениз, из-за активной промышленной деятельности исчез почти гектар пляжной зоны, а береговая линия отступила примерно на 19 метров. Все это произошло за десять месяцев, в то время как с 1934 года по 2016 береговая линия сократилась на 50 метров.

По словам ученых, стремительные темпы эрозии связаны с разработками каменоломен и песчаных карьеров недалеко от пляжа. В результате такой деятельности изменился естественный режим формирования побережья.

Кроме того, неблагоприятное воздействие на пляж Коньяалты оказывает проект по созданию зоны отдыха Богачай с искусственным водоемом вдоль побережья.

По мере строительства рекреационной зоны, река Богачай выносила в него песок и гальку. Из-за чрезмерной концентрации минералов пруд зацвел. Эти изменения совпали по времени с ростом темпов эрозии вдоль Коньяалты.