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Жизнь планеты

Один из лучших пляжей Антальи – Коньяалты – может исчезнуть

25 ноября 2019
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Фото: Pixabay
Коньяалты
Фото: Alexander van Loon/flickr.com
Знаменитый турецкий пляж менее чем за год уменьшился на 10 тысяч квадратных метров.

Согласно исследованию, проведенному геотехниками из университета Акдениз, из-за активной промышленной деятельности исчез почти гектар пляжной зоны, а береговая линия отступила примерно на 19 метров. Все это произошло за десять месяцев, в то время как с 1934 года по 2016 береговая линия сократилась на 50 метров.

По словам ученых, стремительные темпы эрозии связаны с разработками каменоломен и песчаных карьеров недалеко от пляжа. В результате такой деятельности изменился естественный режим формирования побережья.

Кроме того, неблагоприятное воздействие на пляж Коньяалты оказывает проект по созданию зоны отдыха Богачай с искусственным водоемом вдоль побережья.

По мере строительства рекреационной зоны, река Богачай выносила в него песок и гальку. Из-за чрезмерной концентрации минералов пруд зацвел. Эти изменения совпали по времени с ростом темпов эрозии вдоль Коньяалты.

«Береговая эрозия пляжа Коньяалты приведет к драматическим последствиям через несколько лет, если не будут предприняты меры предосторожности, поэтому необходимо снизить туристическую нагрузку на берег» – отчет ученых из университета Акдениз.

Общественный пляж Коньяалты длиной 7,5 км расположен в западной части города Анталья на побережье Средиземного моря. Он очень популярен среди туристов.

Вдоль побережья простирается парк с турецкими соснами и кустарниками гибискуса, также пляж окружен многочисленными барами, кафе, ночными клубами и отелями.