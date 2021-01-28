Одинаковые снежинки существуют

Исследованием снежинок занимался физик из Калифорнийского технологического института Кеннет Либбрехт (Kenneth G. Libbrecht). О результатах своих экспериментов он рассказал на специально созданном сайте.

Сам по себе процесс формирования снежинок ученым известен. Крохотные кристалы в процессе своего движения внутри ледяного облака растут за счет непосредственного перехода водяного пара в твердую фазу. Рост зависит от внешних условий, таких как температура и влажность воздуха. Формирование продолжается и в процессе падения снежинок на землю: каждое движение меняет симметрию и очертания их лучей.

Американский физик решил убрать главный фактор непредсказуемости — движение. В своей лаборатории он разместил рядом друг с другом «семена» снежинок (ледяные кристаллы), создав для них общие температурные условия. В результате получились снежинки, одинаковые по форме, но отличающиеся по своей атомной структуре. Ученый назвал их «однояйцевыми близнецами».

Свое исследование Либбрехт проводит в городе Пасадена (штат Калифорния), где снега практически не бывает. Экспериментируя с температурой в лаборатории, он обнаружил, что при -10 °C снежинки получаются похожими на цветы с плоскими лепестками, а при -2 °C кристаллы принимают треугольную форму. Повышение уровня влажности стимулирует рост боковых ответвлений.

«Мы не нарушили никаких законов физики; мы просто нашли лазейку», — подытоживает ученый. Одинаковые снежинки в исключительных случаях встречаются и в природе: впервые это было зафиксировано специалистами Национального центра атмосферных исследований США в 1988 году. Но и в этом случае, несмотря на внешнее сходство, они имели различную атомную структуру.