Одинокий британец завел гусей во время локдауна. Теперь ему придется с ними расстаться

Свен сказал, что чувствует себя «загнанным в угол», потому что ничего не может сделать, кроме как избавиться от них, если хочет избежать крупного штрафа.

Представитель городского совета прокомментировал ситуацию, и пока она не выглядит обнадеживающей для Свена и его гусей.

«Мы очень серьезно относимся к любым вопросам, связанным с шумом в наших общинах, и всегда расследуем любые поступающие жалобы. Жалобы могут варьироваться от различных форм антиобщественного поведения до проигрывания музыки или громкого шума животных и птиц.

Если после расследования будет установлено, что уровень шума постоянный и неприемлемый, домовладельцу будет отправлено письмо с предупреждением. Если не будет предпринято никаких шагов, совет может предпринять дальнейшие действия. Любой, кому было направлено уведомление, может обжаловать это решение, если пожелает», — говорит представитель совета.

Дедлайн, установленный советом, истекает 8 декабря, и до этого времени Свену предстоит решить, как поступить с гусями. По его словам, он пытался договориться с несколькими людьми, что они забрали птиц к себе, однако перспектива расставания с животными повергает его в уныние.