Одинокий британец завел гусей во время локдауна. Теперь ему придется с ними расстаться
34-летний житель Лидса Свен Кирби купил двух гусей по 40 фунтов за каждого в июне, чтобы как-то развлечь себя во время самоизоляции. Птиц по кличке Бип-Бип и Норберт часто видели гуляющими со своим хозяином по городу, а после того, как Свен наведался в паб в сопровождении гусей, все вместе они попали в заголовки местных газет.
По словам Кирби, они по-настоящему сдружились, и теперь одинокий офисный работник с трудом представляет себе жизнь без этих птиц.
Весело, впрочем, оказалось не всем: соседи Свена обратились к нему по поводу шума от гусей. Раньше птицы проводили ночи в загоне в саду, и Свену пришлось запустить их в дом. Однако жалобы соседей не прекратились.
«Они шумят, когда видят кого-то проходящего мимо или слышат какие-то звуки. Это похоже на защитный механизм. Это довольно громкий крик, но это происходит время от времени», — объясняет Кирби.
Жалобы соседей дошли до городского совета Лидса, который прислал Кирби уведомление о том, что в течение 28 дней он должен решить проблему с шумом, иначе ему грозит штраф в размере до 5000 фунтов стерлингов. В совете Свену порекомендовали избавиться от гусей.
Свен сказал, что чувствует себя «загнанным в угол», потому что ничего не может сделать, кроме как избавиться от них, если хочет избежать крупного штрафа.
Представитель городского совета прокомментировал ситуацию, и пока она не выглядит обнадеживающей для Свена и его гусей.
«Мы очень серьезно относимся к любым вопросам, связанным с шумом в наших общинах, и всегда расследуем любые поступающие жалобы. Жалобы могут варьироваться от различных форм антиобщественного поведения до проигрывания музыки или громкого шума животных и птиц.
Если после расследования будет установлено, что уровень шума постоянный и неприемлемый, домовладельцу будет отправлено письмо с предупреждением. Если не будет предпринято никаких шагов, совет может предпринять дальнейшие действия. Любой, кому было направлено уведомление, может обжаловать это решение, если пожелает», — говорит представитель совета.
Дедлайн, установленный советом, истекает 8 декабря, и до этого времени Свену предстоит решить, как поступить с гусями. По его словам, он пытался договориться с несколькими людьми, что они забрали птиц к себе, однако перспектива расставания с животными повергает его в уныние.
LEEDS CITY COUNCIL: Let Sven Kirby Keep His Geese - Sign the Petition! https://t.co/fNFo2Y5Y7w via @Change— mememkiwii (@mememkiwii) November 22, 2020
А пока Свен находится в раздумьях, жительница Лидса Леона МакДональд создала петицию на Change.org, в которой просит городской совет пересмотреть свою позицию.
«Норбета и Бип-Бипа обожают не только Свен, но и местные жители. Во время этой суровой пандемии они скрасили дни людей и стали местными знаменитостями <…> Мы не думаем, что Свену нужно избавляться от гусей. Это несправедливо как по отношению к Свену, так и по отношению к так сильно привязавшимся к нему гусям. Местные жители будут скучать по ним, если он их переселит», — говорится в петиции.