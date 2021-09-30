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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

Официальная высота Монблана продолжает снижаться

National Geographic Россия
30 сентября 2021
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Фото: pixabay.com
В этот раз Франция объявила о снижении горы почти на метр.

Группа французских географов в ходе экспедиции в середине сентября измерила высоту Монблана и выяснила, что самая высокая гора Западной Европы почти на метр ниже, чем считалось ранее. Ее официальная высота снизилась с 4808,72 метра до 4807,81 метра.

«Теперь в дело должны вступить климатологи, гляциологи и другие ученые, которые должны изучить все собранные данные и выдвинуть теории, объясняющие это явление», — авторы исследования.

Официальная высота Монблана снижается уже более десяти лет. Наивысшее значение было обнаружено в 2007 году — 4810,9 метра. По словам географов, с 2001 года гора ежегодно теряет в среднем 13 сантиметров высоты.

Показания меняются от года к году, поскольку вершина горы покрыта слоем постоянного снега, который представляет собой огромный сугроб и меняется в зависимости от сильных ветров и осадков. Эксперты считают, что скалистая основа горы имеет высоту 4792 метра.

Экспедиции по измерению высоты Монблана проводятся раз в два года. По словам авторов исследования, в этом году отличные погодные условия позволили сделать очень точные измерения.

Монблан возвышается над озером Леман в Альпах на границе Франции и Италии. Гора состоит в основном из скальных пород — в большинстве своем из известняка и сланцев. Гранит прорвался сквозь более старые породы около 300 млн лет назад. Когда африканская и европейская плиты столкнулись (около 100 млн лет назад), начался фактический тектонический процесс горообразования, который вытолкнул породы вверх.

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