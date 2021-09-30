Официальная высота Монблана продолжает снижаться

Официальная высота Монблана снижается уже более десяти лет. Наивысшее значение было обнаружено в 2007 году — 4810,9 метра. По словам географов, с 2001 года гора ежегодно теряет в среднем 13 сантиметров высоты.

Показания меняются от года к году, поскольку вершина горы покрыта слоем постоянного снега, который представляет собой огромный сугроб и меняется в зависимости от сильных ветров и осадков. Эксперты считают, что скалистая основа горы имеет высоту 4792 метра.

Экспедиции по измерению высоты Монблана проводятся раз в два года. По словам авторов исследования, в этом году отличные погодные условия позволили сделать очень точные измерения.

Монблан возвышается над озером Леман в Альпах на границе Франции и Италии. Гора состоит в основном из скальных пород — в большинстве своем из известняка и сланцев. Гранит прорвался сквозь более старые породы около 300 млн лет назад. Когда африканская и европейская плиты столкнулись (около 100 млн лет назад), начался фактический тектонический процесс горообразования, который вытолкнул породы вверх.