Огромный Будда прятался между китайских многоэтажек. Никто его не замечал

На месте многоэтажек находился храм, построенный между 1910 и 1940 годами. Он был снесен в 1987 году, после чего этот район застроили жилыми домами.

Китайские власти заявили, что статуя может обрушиться — она находится на труднодоступном утесе и оказалась на неустойчивом основании, не говоря уже о том, что каменный Будда постоянно подвергается действию воды.

Департамент культурного наследия района сообщил, что в ближайшее время эксперты посетят место находки, и на основании их отчета будет разработан план спасения и сохранения памятника.

Этот Будда — не первая скульптура, обнаруженная в Китае в неожиданном месте. Несколько лет назад на дне китайского водохранилища нашлась 600-летняя статуя Просветленного.