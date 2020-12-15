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Жизнь планеты

Огромный Будда прятался между китайских многоэтажек. Никто его не замечал

National Geographic Россия
15 декабря 2020
Статуя долгие годы была скрыта за нагромождениями мусора и зарослями растений.

Уникальная находка была сделана в городе Чунцин на юго-западе Китая. После того, как рабочие очистили от мертвых деревьев и мусора территорию между двумя многоэтажными домами, взору публики открылась статуя Будды высотой 9 метров. 

Одна из жительниц района по имения Чжэн подтвердила, что ни она, ни ее соседи не подозревали о существовании статуи прямо под их окнами. 

«Я понятия не имела, что здесь есть статуя Будды. Мы не могли увидеть ее полностью, учитывая, что ее скрывали растения», — Чжэн.

Реликвия изображает Будду в сидячем положении с двумя руками, держащими круглый камень перед своим животом. Его левая нога и запястья серьезно повреждены, а голова отсутствует. Предполагается, что она могла быть утеряна в 1950-х годах. 

В сети уже начались дискуссии о возрасте статуи, однако представитель управления культурного наследия города заявил, что на данном этапе профессионального заключения о возрасте реликвии нет. 

На месте многоэтажек находился храм, построенный между 1910 и 1940 годами. Он был снесен в 1987 году, после чего этот район застроили жилыми домами. 

Китайские власти заявили, что статуя может обрушиться — она находится на труднодоступном утесе и оказалась на неустойчивом основании, не говоря уже о том, что каменный Будда постоянно подвергается действию воды.

Департамент культурного наследия района сообщил, что в ближайшее время эксперты посетят место находки, и на основании их отчета будет разработан план спасения и сохранения памятника. 

Этот Будда — не первая скульптура, обнаруженная в Китае в неожиданном месте. Несколько лет назад на дне китайского водохранилища нашлась 600-летняя статуя Просветленного. 

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