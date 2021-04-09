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Жизнь планеты

Огромный варан устроил переполох в тайском супермаркете: видео

National Geographic Россия
09 апреля 2021
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Фото: Jejene Narumpa / Facebook
Рептилия забралась на стеллаж с молоком – возможно, из-за жажды.

Варан длиной около 1,8 метра вызвал переполох в тайском супермаркете. Рептилия не только каким-то образом проникла в магазин, но и смогла проворно забраться на стеллаж с молоком.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Работники супермаркета вызвали полицию, которая привлекла к поимке варана сотрудников природоохранной службы. К рептилии применили транквилизатор, чтобы вернуть обратно в дикую природу.

Рептилия, которая забрела в супермаркет, относится к полосатым варанам (Varanus salvator). Это самый крупный вид варана после комодского (Varanus komodoensis). В редких случаях эти рептилии могут вырастать до трех метров в длину.

Ареал полосатого варана охватывает значительную часть Юго-Восточной и часть Южной Азии. Эти животные большую часть времени проводят в воде.

В некоторых регионах Таиланда эта рептилия считается вредным животным и само ее название на тайском языке звучит как оскорбление — оно даже переводится как «пожиратель куриц». Во многом это связано с тем, что полосатые вараны часто ищут пищу около населенных пунктов и могут нападать на домашнюю птицу, кошек, свиней и собак.

Посмотрите, как крокодил охраняет кладку яиц от варанов; взгляните, как два гигантских варана растерзали робота-свинью.

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