Огромный варан устроил переполох в тайском супермаркете: видео

Рептилия, которая забрела в супермаркет, относится к полосатым варанам (Varanus salvator). Это самый крупный вид варана после комодского (Varanus komodoensis). В редких случаях эти рептилии могут вырастать до трех метров в длину.

Ареал полосатого варана охватывает значительную часть Юго-Восточной и часть Южной Азии. Эти животные большую часть времени проводят в воде.

В некоторых регионах Таиланда эта рептилия считается вредным животным и само ее название на тайском языке звучит как оскорбление — оно даже переводится как «пожиратель куриц». Во многом это связано с тем, что полосатые вараны часто ищут пищу около населенных пунктов и могут нападать на домашнюю птицу, кошек, свиней и собак.

Посмотрите, как крокодил охраняет кладку яиц от варанов; взгляните, как два гигантских варана растерзали робота-свинью.