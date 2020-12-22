Охотник за сокровищами укрывал 27 000 древних артефактов, добытых нелегально
Гражданин Франции, который в сводках правоохранительных органов проходит как Патрис Т, обвиняется в незаконном получении более чем 27 000 артефактов, датируемых периодом от Древнего Рима до Средневековья.
Патрис попытался узаконить «случайную» находку из 14 154 римских монет, которые он якобы нашел в своем поместье во Фламандском регионе Бельгии. На основании бельгийского законодательства находка была признана собственностью искателя, однако археологи из Agentschap Onroerend Erfgoed — Бельгийского агентства недвижимого наследия — усомнились в правдоподобности истории Патриса и сообщили о необычных размерах сокровищ французской таможне.
Таможенники совершили обыск в доме подозреваемого мужчины в его бельгийском доме, расположенном возле Гингелома к востоку от Брюсселя, и, согласно докладу, обнаружили там «27 400 бесценных предметов, начиная от браслетов и ожерелий бронзового и железного веков до полого медного римского додекаэдра». Среди находок были броши римского периода, пряжки для ремней эпохи Меровингов и эпохи Возрождения, галльские и римские монеты и фрагменты древних статуй.
Почти все монеты были тщательно отсортированы и разложены по контейнерам, из-за чего таможня пришла к выводу, что они были предназначены для продажи.
Патрис утверждает, что все его находки были сделаны на законном основании во Фламандском регионе, однако обвинение считает иначе. По словам правоохранителей, все артефакты Патрис добыл во Франции, а, чтобы узаконить их, приобрел имение в Бельгии. Местные законы позволяют оставлять себе сокровища, найденные на принадлежащей искателю территории.
Сегодня во Франции чрезвычайно сложно получить разрешение на любые раскопки, если вы не являетесь представителем академического учреждения, проводящего научные исследования. Согласно французскому закону «археологические находки считаются принадлежащими государству, как только они обнаруживаются в рамках археологической операции, а в случае крупного открытия — с того момента, когда их сохранение считается представляющим научный интерес».
Официальные лица считают, что Патрис «использовал разницу между французским законодательством и фламандскими правилами», и в итоге скопил свой тайник украденных незаконных артефактов. Как сообщает France24, этот мужчина еще не осужден, хотя весьма вероятно, что он будет обвинен и признан виновным в краже 27 400 сокровищ у народа Франции.
Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил французским медиа, что найденные у Патриса артефакты представляют собой «бесценное археологическое сокровище». Он считает, что есть достаточно веских доказательств, чтобы обвиняемый был отправлен в тюрьму и оштрафован на сотни тысяч евро.
Значительную роль в поимке Патриса сыграли бельгийские чиновники и археологи. У одного из чиновников вызвала подозрение мотивация мужчины, купившего участок возле Гингелома. Патрис утверждал, что «ему просто нравится гулять в этом районе».
В дальнейшем к расследованию подключились археологи. Они провели экспертизу и выяснили, что слои земли на участке Патриса не были сформированы в Средневековье и более ранние периоды, поэтому нахождение в этой местности подобных артефактов исключено.