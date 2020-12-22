Охотник за сокровищами укрывал 27 000 древних артефактов, добытых нелегально

Гражданин Франции, который в сводках правоохранительных органов проходит как Патрис Т, обвиняется в незаконном получении более чем 27 000 артефактов, датируемых периодом от Древнего Рима до Средневековья.

Патрис попытался узаконить «случайную» находку из 14 154 римских монет, которые он якобы нашел в своем поместье во Фламандском регионе Бельгии. На основании бельгийского законодательства находка была признана собственностью искателя, однако археологи из Agentschap Onroerend Erfgoed — Бельгийского агентства недвижимого наследия — усомнились в правдоподобности истории Патриса и сообщили о необычных размерах сокровищ французской таможне.

Таможенники совершили обыск в доме подозреваемого мужчины в его бельгийском доме, расположенном возле Гингелома к востоку от Брюсселя, и, согласно докладу, обнаружили там «27 400 бесценных предметов, начиная от браслетов и ожерелий бронзового и железного веков до полого медного римского додекаэдра». Среди находок были броши римского периода, пряжки для ремней эпохи Меровингов и эпохи Возрождения, галльские и римские монеты и фрагменты древних статуй.

Почти все монеты были тщательно отсортированы и разложены по контейнерам, из-за чего таможня пришла к выводу, что они были предназначены для продажи.