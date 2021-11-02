Оксфордский словарь выбрал словом года vax

Составители Оксфордского словаря английского языка выбрали слово 2021 года — vax, что означает «вакцина», «вакцинировать», «вакцинация». Это слово было относительно редко употребляемым, но к сентябрю 2021 года его стали упоминать в 72 раза чаще, чем ранее.
«Слово породило множество производных, которые мы сейчас наблюдаем в широком диапазоне неформальных контекстов. Нет слова, лучше отражающего атмосферу прошлого года, чем vax», — пишут составители словаря.
В докладе Oxford Languages также приводятся несколько новых слов, которые появились в языке в связи с массовой вакцинацией от COVID-19.
- vaxxie («вакси») — фото, сделанные во время вакцинации, по аналогии с селфи;
- vax-a-thon («ваксатон») — мероприятие, во время которого люди массово прививаются, в частности, от COVID-19;
- vaxinista («вакциниста», иронически) — человек, который привился от коронавируса и выставляет этот статус напоказ в соцсетях;
- vaxxident (от accident — «авария», «несчастный случай», «происшествие») — ДТП, якобы связанное с побочными эффектами от вакцины.
Although the word dates back to the 1990s, VAX was a relatively rare word in the Oxford Monitor Corpus of English until this year, when it shot up in frequency: by September it was over 72 times more frequent than at the same time last year.https://t.co/J7Pg1ttI6K pic.twitter.com/b7fLgkpbsz— Oxford Languages (@OxLanguages) November 1, 2021
Оксфордский словарь английского языка издается Оксфордским университетом. Последнее издание (2005 года) содержит около 301 100 статей.
В прошлом году Oxford Languages не смогли выбрать одно слово в качестве слова года. Лидирующим по частоте употребления стало слово «коронавирус» и сопутствующие пандемии COVID-19 явления, такие как локдаун, социальное дистанцирование.