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Жизнь планеты

Оксфордский словарь выбрал словом года vax

National Geographic Россия
02 ноября 2021
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Его начали употреблять в 72 раза чаще, чем раньше.

Составители Оксфордского словаря английского языка выбрали слово 2021 года — vax, что означает «вакцина», «вакцинировать», «вакцинация». Это слово было относительно редко употребляемым, но к сентябрю 2021 года его стали упоминать в 72 раза чаще, чем ранее.

«Слово породило множество производных, которые мы сейчас наблюдаем в широком диапазоне неформальных контекстов. Нет слова, лучше отражающего атмосферу прошлого года, чем vax», — пишут составители словаря.

В докладе Oxford Languages также приводятся несколько новых слов, которые появились в языке в связи с массовой вакцинацией от COVID-19.

  • vaxxie («вакси») — фото, сделанные во время вакцинации, по аналогии с селфи;
  • vax-a-thon («ваксатон») — мероприятие, во время которого люди массово прививаются, в частности, от COVID-19;
  • vaxinista («вакциниста», иронически) — человек, который привился от коронавируса и выставляет этот статус напоказ в соцсетях;
  • vaxxident (от accident — «авария», «несчастный случай», «происшествие») — ДТП, якобы связанное с побочными эффектами от вакцины.

Оксфордский словарь английского языка издается Оксфордским университетом. Последнее издание (2005 года) содержит около 301 100 статей.

В прошлом году Oxford Languages не смогли выбрать одно слово в качестве слова года. Лидирующим по частоте употребления стало слово «коронавирус» и сопутствующие пандемии COVID-19 явления, такие как локдаун, социальное дистанцирование.

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