Оксфордский словарь выбрал словом года vax

Составители Оксфордского словаря английского языка выбрали слово 2021 года — vax, что означает «вакцина», «вакцинировать», «вакцинация». Это слово было относительно редко употребляемым, но к сентябрю 2021 года его стали упоминать в 72 раза чаще, чем ранее.

«Слово породило множество производных, которые мы сейчас наблюдаем в широком диапазоне неформальных контекстов. Нет слова, лучше отражающего атмосферу прошлого года, чем vax», — пишут составители словаря.

В докладе Oxford Languages также приводятся несколько новых слов, которые появились в языке в связи с массовой вакцинацией от COVID-19.