Омикрон шагает по планете: новый штамм коронавируса опаснее всех предыдущих

Представители Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) также оценили вероятность дальнейшего внедрения и распространения штамма как очень высокую. Это подтверждается имеющимися данными: о появлении Омикрона стало известно 24 ноября, и на тот момент штамм был выявлен у четырех человек, живших или побывавших в Африке. Сейчас уже зафиксировано несколько случаев заражения в Великобритании, Чехии, Бельгии, Германии и Израиле.

Большинство стран мира прекращают полеты в африканском направлении. Россия изменила правила прибытия из ЮАР, Гонконга и еще ряда государств. Въезд иностранцев будет ограничен, а возвращающихся в страну россиян станут дополнительно тестировать.