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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Жизнь планеты

Омикрон шагает по планете: новый штамм коронавируса опаснее всех предыдущих

Анастасия Баринова
29 ноября 2021
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Фото: Pixabay
Вариация обладает повышенной устойчивостью к антителам.

Агентство здравоохранения ЕС предупредило о том, что новый вариант COVID-19 представляет «высокий или очень высокий» риск для Европы. К такому же мнению в пятницу пришли эксперты ВОЗ на экстренном заседании. Штамм получил название «Омикрон» (Omicron) и изначально его обнаружили в Южной Африке.

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Вариант вируса содержит несколько мутаций, которые связаны с повышенной устойчивостью к антителам, а также могут снизить эффективность вакцин. Остальные мутации также делают его более заразным. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнивает эту разновидность вируса с Эболой.

«Мы до сих пор не знаем, насколько это опасно, но похоже, что Омикрон быстро распространяется. Меня очень беспокоит то, что это может быть такая же инфекционная разновидность, как Дельта, и такая же опасная, как Эбола».

Он уверен, что в среднесрочной перспективе вакцинация поможет справиться с проблемой, и настаивает, чтобы эта процедура стала обязательной. Только в этом случае «все ограничительные меры можно отменить, и люди вернутся к нормальной жизни». Властям своей страны, Германии, Монтгомери советует запретить все массовые мероприятия, в том числе, рождественские ярмарки.

«Необходимо делать все, чтобы снизить заболеваемость. Мы не должны давать вирусу шанс мутировать».

Представители Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) также оценили вероятность дальнейшего внедрения и распространения штамма как очень высокую. Это подтверждается имеющимися данными: о появлении Омикрона стало известно 24 ноября, и на тот момент штамм был выявлен у четырех человек, живших или побывавших в Африке. Сейчас уже зафиксировано несколько случаев заражения в Великобритании, Чехии, Бельгии, Германии и Израиле. 

Большинство стран мира прекращают полеты в африканском направлении. Россия изменила правила прибытия из ЮАР, Гонконга и еще ряда государств. Въезд иностранцев будет ограничен, а возвращающихся в страну россиян станут дополнительно тестировать.

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