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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

ООН признала деревню Бёхово в Тульской области одним из лучших туристических мест в мире

National Geographic Россия
03 декабря 2021
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Фото: Анатолий Веремеев
Там живет всего 58 человек. А расположено Бёхово территории тульского музея-заповедника «Поленово».

Всемирная туристическая организация при ООН – UNWTO (ВТООН) – назвала одной из лучших туристических деревень в мире деревню Бёхово в Тульской области. В одноименном конкурсе участвовали деревни из 75 стран мира.

Как отметили в Ростуризме, международный конкурс «Лучшие туристические деревни UNWTO» был объявлен в начале лета. Победители попадут во всемирный реестр малочисленных сельских территорий как лучшие примеры местности, приверженной идее устойчивого развития с сохранением аутентичной культуры, ценностей и уклада жизни. 

Одна страна могла представить не более трех кандидатур, поэтому сперва прошел внутрироссийских отбор. От России участвовали населенные пункты из Ярославской (село Вятское), Свердловской (поселок Висим) и Тульской (деревня Бёхово) областей. По итогам международного судейства из 170 заявок Бёхово стала единственным победителем не только от России, но и от всех стран постсоветского пространства.

«Этот конкурс – новый проект организации, который был запущен в целях развития и популяризации сельского туризма. UNWTO будет курировать победившие деревни, поддерживать и продвигать их», – отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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Закат в Бёхово
Фото: Анатолий Салтыков
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Осень в «Поленово»
Фото: Vladimir Malakhov
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Бёхово
Фото: Анатолий Веремеев
«Бёхово – место, вдохновлявшее пейзажистов, поэтов, в нем дух истории и самобытная архитектура "русского стиля" начала XX века. В ней открывается другая России, известная миру по лирике Пушкина, образам Чехова, музыке Чайковского. В этих местах особая атмосфера, в которой обязательно нужно оказаться, чтобы понять, что такое Россия», – Зарина Догузова.

Бёхово обозначается в муниципальном образовании Страховское Заокского района Тульской области как село. Это часть музея-заповедника «Поленово», известная Троицкой церковью – оригинальным памятником неорусского стиля, построенным в 1904-1906 годах по проекту известного художника Василия Поленова, владевшего соседней усадьбой.

Сам Василий Дмитриевич Поленов и его супруга Наталья Васильевна похоронены рядом с храмом. В войну здание церкви пострадало, но в конце 1970-х было отреставрировано. В интерьере стоит обратить внимание на резные капители, выполненные по образцу двойных ворот иерусалимской стены – одна из них вытесана самим Поленовым.

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Михаил Агеев

Поленово – одна из самых известных усадеб Тульской области. Она отстроена в 1890-х годах художником, впервые побывавшим в этих краях в 1887 году и очарованным окскими местами. После смерти Поленова в 1927 году был образован его дом-музей, но до 1939 года усадьба оставалась в распоряжении семьи Поленовых, после чего была передана государству. С 1990 года усадьба имеет статус музея-заповедника.

Большинство ее построек было сооружено по собственным проектам художника, в их архитектуре заметно влияние средневекового западноевропейского зодчества. Деревянный главный дом выстроен в 1890-1892 годах, позже оштукатурен. Рядом стоит кирпичное «Аббатство» – мастерская художника, сооруженная в 1904 году, вокруг расположен ряд хозяйственных построек, преимущественно имеющих фахверковую конструкцию. Поддерживается в порядке окружающий дом обширный парк.

«Поленово» находится в 130 километрах от Москвы и в 70 километрах от Тулы.

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