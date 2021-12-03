ООН признала деревню Бёхово в Тульской области одним из лучших туристических мест в мире
Всемирная туристическая организация при ООН – UNWTO (ВТООН) – назвала одной из лучших туристических деревень в мире деревню Бёхово в Тульской области. В одноименном конкурсе участвовали деревни из 75 стран мира.
Как отметили в Ростуризме, международный конкурс «Лучшие туристические деревни UNWTO» был объявлен в начале лета. Победители попадут во всемирный реестр малочисленных сельских территорий как лучшие примеры местности, приверженной идее устойчивого развития с сохранением аутентичной культуры, ценностей и уклада жизни.
Одна страна могла представить не более трех кандидатур, поэтому сперва прошел внутрироссийских отбор. От России участвовали населенные пункты из Ярославской (село Вятское), Свердловской (поселок Висим) и Тульской (деревня Бёхово) областей. По итогам международного судейства из 170 заявок Бёхово стала единственным победителем не только от России, но и от всех стран постсоветского пространства.
«Этот конкурс – новый проект организации, который был запущен в целях развития и популяризации сельского туризма. UNWTO будет курировать победившие деревни, поддерживать и продвигать их», – отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Бёхово обозначается в муниципальном образовании Страховское Заокского района Тульской области как село. Это часть музея-заповедника «Поленово», известная Троицкой церковью – оригинальным памятником неорусского стиля, построенным в 1904-1906 годах по проекту известного художника Василия Поленова, владевшего соседней усадьбой.
Сам Василий Дмитриевич Поленов и его супруга Наталья Васильевна похоронены рядом с храмом. В войну здание церкви пострадало, но в конце 1970-х было отреставрировано. В интерьере стоит обратить внимание на резные капители, выполненные по образцу двойных ворот иерусалимской стены – одна из них вытесана самим Поленовым.
Поленово – одна из самых известных усадеб Тульской области. Она отстроена в 1890-х годах художником, впервые побывавшим в этих краях в 1887 году и очарованным окскими местами. После смерти Поленова в 1927 году был образован его дом-музей, но до 1939 года усадьба оставалась в распоряжении семьи Поленовых, после чего была передана государству. С 1990 года усадьба имеет статус музея-заповедника.
Большинство ее построек было сооружено по собственным проектам художника, в их архитектуре заметно влияние средневекового западноевропейского зодчества. Деревянный главный дом выстроен в 1890-1892 годах, позже оштукатурен. Рядом стоит кирпичное «Аббатство» – мастерская художника, сооруженная в 1904 году, вокруг расположен ряд хозяйственных построек, преимущественно имеющих фахверковую конструкцию. Поддерживается в порядке окружающий дом обширный парк.
«Поленово» находится в 130 километрах от Москвы и в 70 километрах от Тулы.