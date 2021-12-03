ООН признала деревню Бёхово в Тульской области одним из лучших туристических мест в мире

Всемирная туристическая организация при ООН – UNWTO (ВТООН) – назвала одной из лучших туристических деревень в мире деревню Бёхово в Тульской области. В одноименном конкурсе участвовали деревни из 75 стран мира.

Как отметили в Ростуризме, международный конкурс «Лучшие туристические деревни UNWTO» был объявлен в начале лета. Победители попадут во всемирный реестр малочисленных сельских территорий как лучшие примеры местности, приверженной идее устойчивого развития с сохранением аутентичной культуры, ценностей и уклада жизни.

Одна страна могла представить не более трех кандидатур, поэтому сперва прошел внутрироссийских отбор. От России участвовали населенные пункты из Ярославской (село Вятское), Свердловской (поселок Висим) и Тульской (деревня Бёхово) областей. По итогам международного судейства из 170 заявок Бёхово стала единственным победителем не только от России, но и от всех стран постсоветского пространства.

«Этот конкурс – новый проект организации, который был запущен в целях развития и популяризации сельского туризма. UNWTO будет курировать победившие деревни, поддерживать и продвигать их», – отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.