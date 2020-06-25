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Жизнь планеты

Оперный театр в Барселоне открылся после карантина. Там дали концерт для двух тысяч комнатных растений

Михаил Сысоев
25 июня 2020
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Фото: YouTube
Скоро в Большой театр «Лисео» смогут вернуться и обычные зрители.

Большой театр «Лисео» в Барселоне был вынужден закрыться из-за пандемии коронавируса в середине марта. 23 июня оперный театр возобновил работу, но сделал это очень необычным способом. Музыканты дали концерт перед аудиторией, которую составили 2 292 комнатных растения. 

Событие было разработано художником-концептуалистом Эудженио Ампудиа и включило в себя выступление струнного квартета UceLi Quartet, который исполнил миниатюру «Хризантемы» Джаккомо Пуччини.

В заявлении театра сказано, что после этого «странного и болезненного периода» организаторы хотели «предложить другой вариант возвращения к деятельности, перспективу, которая приближает нас к чему-то столь же важному, как и наши отношения с природой».

Как сообщают представители театра, все растения после концерта были переданы медицинским работникам из клиник Барселоны.

По данным на 25 июня, Испания занимает шестое место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией (294 166), за время пандемии в стране от COVID-19 скончались 28 752 человека.

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