Оперный театр в Барселоне открылся после карантина. Там дали концерт для двух тысяч комнатных растений

В заявлении театра сказано, что после этого «странного и болезненного периода» организаторы хотели «предложить другой вариант возвращения к деятельности, перспективу, которая приближает нас к чему-то столь же важному, как и наши отношения с природой».

Как сообщают представители театра, все растения после концерта были переданы медицинским работникам из клиник Барселоны.

По данным на 25 июня, Испания занимает шестое место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией (294 166), за время пандемии в стране от COVID-19 скончались 28 752 человека.

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