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Жизнь планеты

Оптическая иллюзия: загадка движущихся кругов

National Geographic Россия
10 декабря 2020
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А как быстро вы поняли, что круги на самом деле вовсе никуда не движутся?

Оптическая иллюзия ниже изначально была опубликована в Твиттере. Картинка с вращающимися кругами распространилась на различных платформах в социальных сетях, вызывая недоумение людей по всему Интернету. 

Идея иллюзии проста: когда вы смотрите на анимированную картинку, кажется, что круги движутся в том же направлении, куда в определенный момент указывают стрелки. Помимо этого они кажутся изменяющимися в размерах. На самом деле все это неправда.

«На внешней и внутренней гранях колец нарисованы тонкие кольца одного и того же синего и желтого цветов», — пояснил пользователь Reddit под ником EverydayEnthusiast. «Они и манипулируют нашим мозгом таким образом, что, по сравнению с большими вращающимися кольцами, мы воспринимаем это как движение из стороны в сторону или изменение размера. Хорошая иллюзия! Стрелки либо дополняют эффект от нее, либо убеждают зрителя в том, что кольца перемещаются/меняются в размере, даже если вы уберете стрелки». 

Справиться с иллюзией можно, если смотреть на движущиеся круги, быстро моргая — тогда вы увидите, что на самом деле они не изменяются в размерах и остаются на месте. 

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