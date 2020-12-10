Оптическая иллюзия: загадка движущихся кругов

Идея иллюзии проста: когда вы смотрите на анимированную картинку, кажется, что круги движутся в том же направлении, куда в определенный момент указывают стрелки. Помимо этого они кажутся изменяющимися в размерах. На самом деле все это неправда.

«На внешней и внутренней гранях колец нарисованы тонкие кольца одного и того же синего и желтого цветов», — пояснил пользователь Reddit под ником EverydayEnthusiast. «Они и манипулируют нашим мозгом таким образом, что, по сравнению с большими вращающимися кольцами, мы воспринимаем это как движение из стороны в сторону или изменение размера. Хорошая иллюзия! Стрелки либо дополняют эффект от нее, либо убеждают зрителя в том, что кольца перемещаются/меняются в размере, даже если вы уберете стрелки».