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Жизнь планеты

Организация-лауреат Нобелевской премии мира предупредила о голоде «библейских масштабов» в 2021 году

National Geographic Россия
17 ноября 2020
Дэвид Бизли, глава ВПП
Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли рассказал, что накормить всех голодающих становится все сложнее.

Бизли рассказал, что крупнейшей гуманитарной организации в мире необходимо собрать 5 миллиардов долларов только для предотвращения глобального голода и еще 10 миллиардов долларов для того, чтобы прокормить недоедающих детей во всем мире. В противном случае, по его словам, «в 2021 году нас ждет голод библейских масштабов».

Бизли отметил, что ВПП смогла предотвратить кризис в прошлом году, потому что мировые лидеры увеличили финансирование. Но в следующем году этих денег не будет, отчасти из-за пандемии COVID-19.

В октябре Всемирная продовольственная программа стала лауреатом Нобелевской премии мира-2020. Бизли называет эту награду «даром свыше», поскольку теперь он может привлечь намного больше внимания к проблеме недоедания в бедных странах.

«Теперь все хотят встретиться с лауреатом Нобелевской премии мира», — говорит Бизли, отмечая, что сейчас его стандартная встреча с каким-либо из мировых лидеров занимает 45 минут вместо стандартных пятнадцати.

Однако встречи сами по себе не предотвратят катастрофу, и Бизли сообщил, что планирует попросить миллиардеров мира, многие из которых стали намного богаче во время пандемии, вмешаться. Без этой поддержки серьезные проблемы могут возникнуть у 36 стран. Глава ВПП сравнил нынешнюю ситуацию с катастрофой «Титаника».

«Прямо сейчас нам действительно нужно сосредоточиться на айсбергах, а айсберги — это голод, дестабилизация и миграция», — Дэвид Бизли.

Бизли предупредил, что, хотя в этом году массовый голод удалось предотвратить, на грани голода все еще находятся 270 миллионов человек. Он назвал критической ситуацию в Йемене, Южном Судане, Буркина-Фасо и на северо-востоке Нигерии.

Другими странами, требующими «срочного внимания», являются Афганистан, Камерун, Центральноафриканская Республика, Конго, Эфиопия, Гаити, Ливан, Мали, Мозамбик, Нигер, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

Бизли также отметил, что в связи с новым витком пандемии ситуация продолжает ухудшаться не только в бедных странах, но и в государствах со средним уровнем дохода. 

Всемирная продовольственная программа — крупнейшая в мире гуманитарная организация, обеспечивающая ежегодно около 4 млн тонн продуктов питания нуждающимся. ВПП основана в 1961 году как орган по продовольственной помощи в системе ООН.

Узнайте, что такое скрытый голод и как с ним бороться.

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