Организация-лауреат Нобелевской премии мира предупредила о голоде «библейских масштабов» в 2021 году

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли рассказал, что накормить всех голодающих становится все сложнее.

"On the brink of a hunger pandemic." The head of the World Food Program says the Nobel Peace Prize that the U.N. agency was awarded last month has given it a spotlight and megaphone to warn world leaders of the danger of widespread famine in 2021. https://t.co/YvHp2MiYxE