Организация-лауреат Нобелевской премии мира предупредила о голоде «библейских масштабов» в 2021 году
Бизли рассказал, что крупнейшей гуманитарной организации в мире необходимо собрать 5 миллиардов долларов только для предотвращения глобального голода и еще 10 миллиардов долларов для того, чтобы прокормить недоедающих детей во всем мире. В противном случае, по его словам, «в 2021 году нас ждет голод библейских масштабов».
Бизли отметил, что ВПП смогла предотвратить кризис в прошлом году, потому что мировые лидеры увеличили финансирование. Но в следующем году этих денег не будет, отчасти из-за пандемии COVID-19.
В октябре Всемирная продовольственная программа стала лауреатом Нобелевской премии мира-2020. Бизли называет эту награду «даром свыше», поскольку теперь он может привлечь намного больше внимания к проблеме недоедания в бедных странах.
"On the brink of a hunger pandemic." The head of the World Food Program says the Nobel Peace Prize that the U.N. agency was awarded last month has given it a spotlight and megaphone to warn world leaders of the danger of widespread famine in 2021. https://t.co/YvHp2MiYxE— The Associated Press (@AP) November 14, 2020
«Теперь все хотят встретиться с лауреатом Нобелевской премии мира», — говорит Бизли, отмечая, что сейчас его стандартная встреча с каким-либо из мировых лидеров занимает 45 минут вместо стандартных пятнадцати.
Однако встречи сами по себе не предотвратят катастрофу, и Бизли сообщил, что планирует попросить миллиардеров мира, многие из которых стали намного богаче во время пандемии, вмешаться. Без этой поддержки серьезные проблемы могут возникнуть у 36 стран. Глава ВПП сравнил нынешнюю ситуацию с катастрофой «Титаника».
Бизли предупредил, что, хотя в этом году массовый голод удалось предотвратить, на грани голода все еще находятся 270 миллионов человек. Он назвал критической ситуацию в Йемене, Южном Судане, Буркина-Фасо и на северо-востоке Нигерии.
Другими странами, требующими «срочного внимания», являются Афганистан, Камерун, Центральноафриканская Республика, Конго, Эфиопия, Гаити, Ливан, Мали, Мозамбик, Нигер, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.
Бизли также отметил, что в связи с новым витком пандемии ситуация продолжает ухудшаться не только в бедных странах, но и в государствах со средним уровнем дохода.
Всемирная продовольственная программа — крупнейшая в мире гуманитарная организация, обеспечивающая ежегодно около 4 млн тонн продуктов питания нуждающимся. ВПП основана в 1961 году как орган по продовольственной помощи в системе ООН.
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