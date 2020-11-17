Организация-лауреат Нобелевской премии мира предупредила о голоде «библейских масштабов» в 2021 году

Бизли рассказал, что крупнейшей гуманитарной организации в мире необходимо собрать 5 миллиардов долларов только для предотвращения глобального голода и еще 10 миллиардов долларов для того, чтобы прокормить недоедающих детей во всем мире. В противном случае, по его словам, «в 2021 году нас ждет голод библейских масштабов».

Бизли отметил, что ВПП смогла предотвратить кризис в прошлом году, потому что мировые лидеры увеличили финансирование. Но в следующем году этих денег не будет, отчасти из-за пандемии COVID-19.

В октябре Всемирная продовольственная программа стала лауреатом Нобелевской премии мира-2020. Бизли называет эту награду «даром свыше», поскольку теперь он может привлечь намного больше внимания к проблеме недоедания в бедных странах.