Остров-курорт в виде дельфина: новый проект в Саудовской Аравии

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд открыл строительство проекта Coral Bloom («Коралловый цветок») на острове Шурайра в Красном море, который станет воротами для новой курортной зоны The Red Sea Project.
Строительством займется The Red Sea Development Company (TRSDC), возглавляемая наследным принцем. Шурайра — это лишь один из 22 островов, выбранных TRSDC для освоения и застройки. Остальные острова региона девелоперы оставят нетронутыми, чтобы сохранить их первозданный облик.
Как говорится в коммюнике, поступившем в редакцию Nat-geo.ru, дизайн-проект учитывает уникальную природу Саудовской Аравии, а концепция ее сохранения занимает центральное место в плане застройки. В проекте предусмотрена защита мангровых зарослей, коралловых рифов Красного моря и других экосистем. Проект включает создание новых пляжей вместе с лагуной на острове, вытянувшемся в форме дельфина. Строительство будет способствовать повышению уровня суши, гарантируя защиту от затопления. Ландшафтный дизайн обеспечит естественную защиту от размывания береговой линии и улучшит естественное состояние острова.
Строительство затронет территорию площадью более 28 тысяч квадратных километров вдоль побережья Саудовской Аравии. Здесь также есть горные каньоны, спящие вулканы и древние объекты культурного наследия. Курорт будет включать в себя отели, жилую недвижимость, коммерческую и социальную инфраструктуру, культурно-рекреационное обустройство, а также вспомогательную инфраструктуру с акцентом на возобновляемой энергии и повторном использовании водных ресурсов.
Ожидается, что курорт примет первых гостей к концу 2022 года, когда откроются международный аэропорт и первые четыре гостиницы. Остальные 11 отелей будут готовы в 2023 году.
По завершении строительства, в 2030 году, The Red Sea Project будет насчитывать 50 курортных комплексов, предлагающих до восьми тысяч гостиничных номеров, и около 1300 объектов жилой недвижимости на 22 островах и шести континентальных участках.