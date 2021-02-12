Остров-курорт в виде дельфина: новый проект в Саудовской Аравии

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд открыл строительство проекта Coral Bloom («Коралловый цветок») на острове Шурайра в Красном море, который станет воротами для новой курортной зоны The Red Sea Project.

Строительством займется The Red Sea Development Company (TRSDC), возглавляемая наследным принцем. Шурайра — это лишь один из 22 островов, выбранных TRSDC для освоения и застройки. Остальные острова региона девелоперы оставят нетронутыми, чтобы сохранить их первозданный облик.

Как говорится в коммюнике, поступившем в редакцию Nat-geo.ru, дизайн-проект учитывает уникальную природу Саудовской Аравии, а концепция ее сохранения занимает центральное место в плане застройки. В проекте предусмотрена защита мангровых зарослей, коралловых рифов Красного моря и других экосистем. Проект включает создание новых пляжей вместе с лагуной на острове, вытянувшемся в форме дельфина. Строительство будет способствовать повышению уровня суши, гарантируя защиту от затопления. Ландшафтный дизайн обеспечит естественную защиту от размывания береговой линии и улучшит естественное состояние острова.