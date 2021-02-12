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Жизнь планеты

Остров-курорт в виде дельфина: новый проект в Саудовской Аравии

National Geographic Россия
12 февраля 2021
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Фото: The Red Sea Project
Он примет первых гостей уже в 2022 году.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд открыл строительство проекта Coral Bloom («Коралловый цветок») на острове Шурайра в Красном море, который станет воротами для новой курортной зоны The Red Sea Project.

Строительством займется The Red Sea Development Company (TRSDC), возглавляемая наследным принцем. Шурайра — это лишь один из 22 островов, выбранных TRSDC для освоения и застройки. Остальные острова региона девелоперы оставят нетронутыми, чтобы сохранить их первозданный облик.

Как говорится в коммюнике, поступившем в редакцию Nat-geo.ru, дизайн-проект учитывает уникальную природу Саудовской Аравии, а концепция ее сохранения занимает центральное место в плане застройки. В проекте предусмотрена защита мангровых зарослей, коралловых рифов Красного моря и других экосистем. Проект включает создание новых пляжей вместе с лагуной на острове, вытянувшемся в форме дельфина. Строительство будет способствовать повышению уровня суши, гарантируя защиту от затопления. Ландшафтный дизайн обеспечит естественную защиту от размывания береговой линии и улучшит естественное состояние острова.

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The Red Sea Project
Фото: The Red Sea Development Company
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The Red Sea Project
Фото: The Red Sea Development Company
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The Red Sea Project
Фото: The Red Sea Development Company

Строительство затронет территорию площадью более 28 тысяч квадратных километров вдоль побережья Саудовской Аравии. Здесь также есть горные каньоны, спящие вулканы и древние объекты культурного наследия. Курорт будет включать в себя отели, жилую недвижимость, коммерческую и социальную инфраструктуру, культурно-рекреационное обустройство, а также вспомогательную инфраструктуру с акцентом на возобновляемой энергии и повторном использовании водных ресурсов.

Ожидается, что курорт примет первых гостей к концу 2022 года, когда откроются международный аэропорт и первые четыре гостиницы. Остальные 11 отелей будут готовы в 2023 году.

По завершении строительства, в 2030 году, The Red Sea Project будет насчитывать 50 курортных комплексов, предлагающих до восьми тысяч гостиничных номеров, и около 1300 объектов жилой недвижимости на 22 островах и шести континентальных участках.

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