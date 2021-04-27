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Жизнь планеты
Осуна, Испания: по следам сериала «Игра Престолов»
National Geographic Россия
27 апреля 2021

В провинции Севилья находится один из самых живописных и очаровательных городков Андалусии. Он называется Осуна и славится не только своими зданиями в стиле барокко и церквями XVI-XVIII вв., но и локациями, которые были выбраны для съёмок некоторых сцен «Игры престолов». Древнеримская крепость на прибрежных скалах, средневековая церковь – памятник архитектуры эпохи Возрождения, где хранятся шедевры живописи, украшенная аркадами главная улица, культовая арена для боя быков, окруженная амфитеатром, зеленые уютные просторы и стаи фламинго, любующиеся своим розовым оперением в глади озер – здесь есть на что посмотреть. 

В видео, которое сняли для нас Алексей Павлов и студия IMPULS PLUS Revista, можно запросто влюбиться в Осуну – всего за несколько минут. А ведь это только первая часть съемок по следам «Игры престолов»! 

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