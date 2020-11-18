От репеллента против чумы до ранних сортов табака: искусственный интеллект воссоздаст «запахи прошлого»

Книги содержат много знаний о прошлом, но они не могут передать запах того времени. Тем не менее, отдельные свидетельства дают подсказки о том, как пахли места, предметы и люди, и команда ученых надеется вернуть их к жизни.

Эксперты из различных вузов, включая Университетский колледж Лондона, Университет Англия Раскин и Королевскую академию наук и искусств Нидерландов, получили грант в размере 2,8 миллиона евро от программы EU Horizon 2020 на реализацию проекта по воссозданию запахов, которые могли почувствовать жители планеты от 500 до 100 лет назад.

Согласно замыслу исследователей, искусственный интеллект будет искать в старых текстах на семи языках описания различных запахов и сопоставлять их для экспертов.