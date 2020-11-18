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Жизнь планеты

От репеллента против чумы до ранних сортов табака: искусственный интеллект воссоздаст «запахи прошлого»

National Geographic Россия
18 ноября 2020
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Фото: Rijksmuseum in Amsterdam
Амбициозный проект получил название Odeuropa.

Книги содержат много знаний о прошлом, но они не могут передать запах того времени. Тем не менее, отдельные свидетельства дают подсказки о том, как пахли места, предметы и люди, и команда ученых надеется вернуть их к жизни.

Эксперты из различных вузов, включая Университетский колледж Лондона, Университет Англия Раскин и Королевскую академию наук и искусств Нидерландов, получили грант в размере 2,8 миллиона евро от программы EU Horizon 2020 на реализацию проекта по воссозданию запахов, которые могли почувствовать жители планеты от 500 до 100 лет назад.

Согласно замыслу исследователей, искусственный интеллект будет искать в старых текстах на семи языках описания различных запахов и сопоставлять их для экспертов.

«Мы разработали инструменты для автоматического извлечения информации из текстов <…> Мы проанализируем, например, роль промышленных запахов, ожидая найти много упоминаний в текстах итальянских футуристов, например, о запахах моторного масла», — Сара Тонелли, участница проекта.

Исследователи рассчитывают собрать энциклопедию ароматов, в которой будет представлена биография каждого отдельного запаха, а также то, где он использовался и из чего был создан. Затем эта информация будет передана химикам для создания современной версии исчезнувшего запаха.

Некоторые образцы полученных запахов будут переданы в музеи и к достопримечательностям, чтобы посетители могли получить более аутентичный опыт.

Узнайте, как саранчу научили распознавать запах взрывчатки — она делает это не хуже собак!

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