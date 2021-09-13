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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

Открылся первый участок веломаршрута Москва – Санкт-Петербург

National Geographic Россия
13 сентября 2021
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Фото: Пресс-служба КБ Стрелка
12 сентября состоялась велопрогулка, где каждый желающий мог ознакомиться с первым участком маршрута, который соединит Москву и Санкт-Петербург.

Пилотный участок протяженностью 23 км проходит вдоль Канала имени Москвы, связывает город Яхрому и причал «Ударная» в Московской области. Это часть «Вело 1» Москва – Санкт-Петербург – первого в России обустроенного веломаршрута протяженностью более 1000 км для велотуристов любого уровня подготовки. Маршрут будет бесплатным.

В день открытия пилотный участок Вело1 протестировало 1250 человек: велокомьюнити, велоактивисты, спортсмены и непрофессиональные участники, туристы и местные жители. У участников была возможность выбрать любую точку старта и точку финиша или проехать по всему участку.

По ходу маршрута были размещены несколько временных сцен, где выступали музыканты. Велокомьюнити устроили собственные события: «Велопутешественик» – мастер-класс о том, как подготовить себя и велосипед к путешествию, Rock the cycle – гонку на велотренажерах на скорость, Zubov Team – обучение правильной посадке на велосипеде.

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Открытие «Вело 1»
Фото: Пресс-служба КБ Стрелка
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Открытие «Вело 1»
Фото: Пресс-служба КБ Стрелка
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Открытие «Вело 1»
Фото: Пресс-служба КБ Стрелка

Маршрут уже сейчас объединяет несколько интересных локаций: Яхромский мост, Парк советских скульптур и живописный Канал имени Москвы. Благодаря открытию на маршруте появилось две новых достопримечательности: паблик-арт от художника Андрея Бергера и «Танин сад» с луговыми растениями, которые высадили участники велопрогулки.

На пилотном участке покрытие выполнено из экологичного материала – гранитного отсева. На большей части маршрута предусмотрен асфальтобетон. На природных территориях и в местах со сложным рельефом может применяться покрытие из гранитного отсева, а также деревянные настилы на свайном основании. На маршруте есть удобная навигация, знаки с указаниями на места достопримечательностей и точки питания. Каждые 10-15 км можно будет остановиться в специально оборудованном пункте отдыха и на станции самостоятельного ремонта.

Разработан мастер-план и предпроектная документация. Маршрут проложен с учетом существующей дорожной сети и интенсивности автомобильного движения. В городах веломаршрут представляет из себя велополосы и дороги совмещенного использования, предоставляющие приоритет велосипедистам. Между городами – велодорогу на отдельном земельном полотне, либо велополосу.

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Открытие «Вело 1»
Фото: Пресс-служба КБ Стрелка
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Открытие «Вело 1»
Фото: Пресс-служба КБ Стрелка
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Открытие «Вело 1»
Фото: Пресс-служба КБ Стрелка

До конца года будет реализован участок общей протяженностью в 56 км, который свяжет Яхрому, Дмитров и Дубну. В 2022 году запланирована реализация участков не только в Московской области, но и в других регионах.

Для создания веломаршрута Москва – Санкт-Петербург и развития велотуризма в России создана Автономная некоммерческая организация «Вело1», учредителем которой выступил Роман Абрамович.

«Вело 1» – первый подобный веломаршрут в России, который свяжет две столицы: путь пройдет вблизи 300 населенных пунктов и 400 культурных, исторических и природных достопримечательностей.

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