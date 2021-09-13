Открылся первый участок веломаршрута Москва – Санкт-Петербург

Пилотный участок протяженностью 23 км проходит вдоль Канала имени Москвы, связывает город Яхрому и причал «Ударная» в Московской области. Это часть «Вело 1» Москва – Санкт-Петербург – первого в России обустроенного веломаршрута протяженностью более 1000 км для велотуристов любого уровня подготовки. Маршрут будет бесплатным.

В день открытия пилотный участок Вело1 протестировало 1250 человек: велокомьюнити, велоактивисты, спортсмены и непрофессиональные участники, туристы и местные жители. У участников была возможность выбрать любую точку старта и точку финиша или проехать по всему участку.

По ходу маршрута были размещены несколько временных сцен, где выступали музыканты. Велокомьюнити устроили собственные события: «Велопутешественик» – мастер-класс о том, как подготовить себя и велосипед к путешествию, Rock the cycle – гонку на велотренажерах на скорость, Zubov Team – обучение правильной посадке на велосипеде.