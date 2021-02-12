Откуда в Нижегородской области взялись голубые собаки

11 февраля в соцсетях начали распространяться фотографии стаи собак с голубым окрасом. Они были замечены в городе Дзержинск Нижегородской области на территории химического предприятия «Оргстекло».

Раньше предприятие являлось одним из крупнейших производителей акрилового стекла и синильной кислоты, а в 2015 году было признано банкротом, и теперь на его территории находятся много заброшенных зданий.