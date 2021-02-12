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Жизнь планеты

Откуда в Нижегородской области взялись голубые собаки

National Geographic Россия
12 февраля 2021
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Фото: Алексей Ганин / Facebook
Это не новый вид и не генетическая мутация.

11 февраля в соцсетях начали распространяться фотографии стаи собак с голубым окрасом. Они были замечены в городе Дзержинск Нижегородской области на территории химического предприятия «Оргстекло». 

Раньше предприятие являлось одним из крупнейших производителей акрилового стекла и синильной кислоты, а в 2015 году было признано банкротом, и теперь на его территории находятся много заброшенных зданий. 

Конкурсный управляющий акционерного общества «Дзержинское оргстекло» Андрей Мисливец объяснил, каким образом на территории предприятия могли появиться голубые собаки. 

«Собаки бездомные бегают по территории. Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии — медный купорос, например, извалялись в нем. Несколько лет назад, я слышал, замечали, что некоторые собаки окрашивались в какие-то неестественные цвета. Тоже что-то нашли, их же никто не контролирует. Я не могу нести расходы на отлов бездомных животных и их стерилизацию», — Андрей Мисливец.

Власти Дзержинска ведут переговоры с руководством предприятия о разрешении на отлов живущих на закрытой территории завода собак, чтобы помочь им, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Животных необходимо осмотреть, оценить их состояние, определить причину окрашивания шерсти», — говорится в сообщении.

Отловом готовы заняться специалисты компании ЗооЗащита-НН. По их мнению, здоровью собак ничего не угрожает. 

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