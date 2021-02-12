Откуда в Нижегородской области взялись голубые собаки

11 февраля в соцсетях начали распространяться фотографии стаи собак с голубым окрасом. Они были замечены в городе Дзержинск Нижегородской области на территории химического предприятия «Оргстекло».
Раньше предприятие являлось одним из крупнейших производителей акрилового стекла и синильной кислоты, а в 2015 году было признано банкротом, и теперь на его территории находятся много заброшенных зданий.
Конкурсный управляющий акционерного общества «Дзержинское оргстекло» Андрей Мисливец объяснил, каким образом на территории предприятия могли появиться голубые собаки.
Власти Дзержинска ведут переговоры с руководством предприятия о разрешении на отлов живущих на закрытой территории завода собак, чтобы помочь им, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«Животных необходимо осмотреть, оценить их состояние, определить причину окрашивания шерсти», — говорится в сообщении.
Отловом готовы заняться специалисты компании ЗооЗащита-НН. По их мнению, здоровью собак ничего не угрожает.