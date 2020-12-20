Памятник тёще. История культового тульского динозавра

В 1987 году в Туле открылся экзотариум, ставший первым и единственным на тот момент специализированным зоопарком рептилий (пресмыкающихся) в стране. Новое учреждение быстро набрало популярность не только среди жителей города, но и в научных кругах — в Тулу приезжали герпетологи из США и Европы, а сотрудники экзотариума участвовали во Всемирном герпетологическом конгрессе 1988 года.

В 1989 году рядом со зданием экзотариума появилась отлитая из металла двухметровая статуя динозавра. Официальное имя Серпентина Юрьевна и даже гораздо более короткое и емкое «Тина», данные динозавру скульптором Юрием Уваркиным, среди туляков не прижились и очень скоро были вытеснены народным творчеством. В итоге уже больше 30 лет «тульский динозавр» известен исключительно как «памятник тёще», или «тёщезавр».

На этом шутки туляков не закончились. Однажды на 8 марта кто-то вручил «тёще» в лапы букет цветов. Работники экзотариума оценили юмор и продолжили в том же духе, придумывая динозавру различные образы и воплощая их на праздники. «Тёща» успела побывать Красной Шапочкой, Снегурочкой, вампиршей, школьницей и много кем еще.

Где: Тула, улица Октябрьская, 26.

Когда: 24/7