Панцирь не греет: морских черепах начали спасать от аномальных морозов

Жесткое похолодание в Техасе ошеломило не только неподготовленных людей, но и застигло врасплох тысячи морских черепах, не привыкших к низким температурам. Животные массово вымываются на пляжах острова Саут-Падре у южного побережья штата. Как сообщает Reuters, по состоянию на четверг местные жители уже принесли около 4700 черепах в конференц-центр одноименного города.

Поскольку конференц-центр уже переполнен, зоозащитники везут черепах на кораблях на континент, а некоторые энтузиасты забирают животных домой и содержат их в ванной.