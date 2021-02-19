Панцирь не греет: морских черепах начали спасать от аномальных морозов

Жесткое похолодание в Техасе ошеломило не только неподготовленных людей, но и застигло врасплох тысячи морских черепах, не привыкших к низким температурам. Животные массово вымываются на пляжах острова Саут-Падре у южного побережья штата. Как сообщает Reuters, по состоянию на четверг местные жители уже принесли около 4700 черепах в конференц-центр одноименного города.
Поскольку конференц-центр уже переполнен, зоозащитники везут черепах на кораблях на континент, а некоторые энтузиасты забирают животных домой и содержат их в ванной.
«Это беспрецедентное событие», — сказала Венди Найт, исполнительный директор научно-исследовательского и природоохранного центра Sea Turtle Inc. По ее словам, обычно каждую зиму на пляжи южного Техаса вымывается только 100-500 черепах.
Эд Каум, директор конференц-центра в Саут-Падре, говорит, что черепахи «находятся в шоке от холода». В этом состоянии у хладнокровных животных проявляются гипотермические реакции, такие как летаргия и неспособность двигаться, когда температура окружающей среды вокруг них падает.
These sea turtles have been rescued from the life-threatening cold in Texas.— The New York Times (@nytimes) February 18, 2021
The animals, many suffering from “cold stun” that could lead them to drown in water, were brought to the relative safety of dry land to warm up.https://t.co/16WMg5EDa9 pic.twitter.com/jJhvkMj9CJ
«Мы привезли их в конференц-центр, чтобы восстановить их внутреннюю температуру. Мы собрали очень много черепах и теперь постараемся их спасти», — говорит Каум.
Метеорологи сообщают, что к субботе на территории Техаса станет значительно теплее. По прогнозам, воздух прогреется до 9 °C.
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