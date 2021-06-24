Пара из Индии случайно посадила один из самых дорогих сортов манго в мире. Теперь им пришлось нанять для деревьев охрану
Эта необычная история произошла в Индии, когда супружеская чета Рани и Санкалп Парихары случайно посадили на своем участке один из самых дорогих видов манго в мире — манговые деревья Миядзаки. Стоимость одного килограмма плодов этого фруктового дерева составляет более $3500.
Все началось около четырех лет назад, когда Парихары поехали в город Ченнаи на юге страны в поисках редкого сорта кокосовых орехов. В поезде они встретили человека, который предложил им купить саженцы манго. Сделка состоялась и к 2020 году деревья выросли и начали плодоносить.
К своему удивлению Парихары заметили, что плоды манго сильно отличаются от других более распространенных видов. У них был довольно необычный интенсивный рубиновый цвет.
Новости о редких манго Миядзаки распространились по всему городу, привлекая как потенциальных покупателей, так и преступников. Пара говорит, что в прошлом году воры ворвались к ним в сад и украли 14 манго. К счастью, им удалось спасти деревья и продолжить производство ценных плодов.
После инцидента фермеры решили нанять трех охранников и завести девять собак для защиты редких деревьев. Рани также рассказала, что с ними связался некий ювелир из Мумбаи с предложением о покупке деревьев.
«Он был готов заплатить любую цену, которую мы назовем. Но я четко сказала, что мы никому не будем продавать деревья», — говорит Рани.
Манго Миядзаки — второй по стоимости сорт манго в мире. Он уступает только сорту Нур Джахан, который выращивают в Афганистане. Этот сорт впервые был выращен в 1984 году в японском городе Миядзаки. В настоящее время это манго считается одним из самых дорогих фруктов на планете и встречается только в таких странах, как Бангладеш, Индонезия и Филиппины.
Чтобы плодоносить, манговым деревьям Миядзаки требуется теплый климат и много солнечного света. Манго этого типа отличаются рубиново-красным цветом и яйцевидной формой. Они весят от 350 до 900 граммов, их кожура съедобна, и в них на 15% больше сахара, чем в других разновидностях, что делает их чрезвычайно сладкими.
Группа ученых из Сельскохозяйственного университета Джавахарлала Неру в Джабалпуре планирует изучить деревья Парихаров, чтобы убедиться, что это действительно манго Миядзаки, а не какой-либо гибрид.
В настоящее время пара владеет 150 манговыми деревьями Миядзаки, из которых только четыре плодоносят.