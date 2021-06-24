Пара из Индии случайно посадила один из самых дорогих сортов манго в мире. Теперь им пришлось нанять для деревьев охрану

Эта необычная история произошла в Индии, когда супружеская чета Рани и Санкалп Парихары случайно посадили на своем участке один из самых дорогих видов манго в мире — манговые деревья Миядзаки. Стоимость одного килограмма плодов этого фруктового дерева составляет более $3500.

Все началось около четырех лет назад, когда Парихары поехали в город Ченнаи на юге страны в поисках редкого сорта кокосовых орехов. В поезде они встретили человека, который предложил им купить саженцы манго. Сделка состоялась и к 2020 году деревья выросли и начали плодоносить.

К своему удивлению Парихары заметили, что плоды манго сильно отличаются от других более распространенных видов. У них был довольно необычный интенсивный рубиновый цвет.