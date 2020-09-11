Пароход, затонувший в XIX веке, найден в нетронутом состоянии

В 1898 году пароход L.R. Doty затонул во время сильного шторма в водах озера Мичиган, в результате чего погибли все 17 человек на борту. Корабль остался томиться на дне озера, пока его не нашли более чем 100 лет спустя.
В 1991 году владелец рыболовецкого судна сообщил, что наткнулся на препятствие на дне озера, когда закинул сеть на большую глубину. На тот момент экспедиции к месту возможного затопления парохода отправлено не было. Однако информация рыбака помогла отыскать судно спустя 29 лет. Поиски возглавил Брендон Байллод, президент Ассоциации подводной археологии штата Висконсин.
По словам Байллода, археологи были очень удивлены, поскольку нашли судно практически в нетронутом состоянии.
Корабль покоился на дне озера и выглядел почти так же, как во время плавания по озеру Мичиган, за исключением того, что во время катастрофы оторвались рулевые рубки и палубные люки.
«Все предметы 1898 года, которые имел при себе экипаж, находятся в каютах корабля в том же положении, в котором они были оставлены», — отметил Байллод.
По его словам, человеческих останков на судне не обнаружено. Байллод подозревает, что все погибшие люди не удержались на судне и были унесены в озеро, поскольку волны во время шторма достигали девяти метров, тогда как пароход возвышался над поверхностью воды всего на шесть метров.
Ассоциация подводной археологии штата Висконсин объявила, что место крушения корабля теперь считается археологическим памятником и могилой. Дайверы могут посещать это место и фотографировать, но не должны ничего трогать.
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