Пароход, затонувший в XIX веке, найден в нетронутом состоянии

В 1898 году пароход L.R. Doty затонул во время сильного шторма в водах озера Мичиган, в результате чего погибли все 17 человек на борту. Корабль остался томиться на дне озера, пока его не нашли более чем 100 лет спустя.

В 1991 году владелец рыболовецкого судна сообщил, что наткнулся на препятствие на дне озера, когда закинул сеть на большую глубину. На тот момент экспедиции к месту возможного затопления парохода отправлено не было. Однако информация рыбака помогла отыскать судно спустя 29 лет. Поиски возглавил Брендон Байллод, президент Ассоциации подводной археологии штата Висконсин.

По словам Байллода, археологи были очень удивлены, поскольку нашли судно практически в нетронутом состоянии.