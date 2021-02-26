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Жизнь планеты

Паспортный контроль за 5 секунд: в аэропортах Дубая внедрили новую систему распознавания

National Geographic Россия
26 февраля 2021
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Фото: Dubai Media Office
Столица Объединенных Арабских Эмиратов становится все технологичнее.

Международный аэропорт Дубая (DXB) и Международный аэропорт Аль Мактум (DWC) запустили новую службу ускоренного паспортного контроля с использованием технологий распознавания лиц и радужной оболочки глаза.

По словам представителей Генерального управлением по делам резидентов и иностранцев в Дубае (GDRFA-Dubai), эта мера призвана ускорить иммиграционные процессы.

Новая биометрическая система была установлена ​​на 122 входах в терминалах прибытия и отправления в аэропортах Дубая, что позволяет пассажирам проходить процедуры паспортного контроля за пять-девять секунд.

Однако для использования этой услуги требуется предварительная регистрация. Вылетающие пассажиры могут воспользоваться новой биометрической услугой на интеллектуальных выходах, расположенных в терминале отправления, после получения посадочного талона и завершения предварительной регистрации.

«GDRFA-Dubai стремится запустить новые проекты и инициативы, в которых используются современные технологии для повышения эффективности обслуживания», — Мохаммед аль Ахмед, гендиректор GDRFA-Dubai.

Биометрические сенсорные точки в настоящее время установлены на некоторых стойках регистрации первого, бизнес и эконом-класса в Терминале 3 в DXB; иммиграционные ворота, включая «умный туннель»; вход в премиум-лаунж авиакомпании «Эмирейтс» в зале B, а также у некоторых выходов на посадку.

Киоски самостоятельной регистрации и сдачи багажа авиакомпании в DXB теперь бесконтактны. 32 автомата самообслуживания и 16 киосков регистрации можно полностью контролировать со смартфонов. Киоски позволяют клиентам пройти регистрацию на рейс, получить посадочный талон, выбрать места на борту и оставить свои сумки.

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