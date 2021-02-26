Паспортный контроль за 5 секунд: в аэропортах Дубая внедрили новую систему распознавания

Международный аэропорт Дубая (DXB) и Международный аэропорт Аль Мактум (DWC) запустили новую службу ускоренного паспортного контроля с использованием технологий распознавания лиц и радужной оболочки глаза.

По словам представителей Генерального управлением по делам резидентов и иностранцев в Дубае (GDRFA-Dubai), эта мера призвана ускорить иммиграционные процессы.

Новая биометрическая система была установлена ​​на 122 входах в терминалах прибытия и отправления в аэропортах Дубая, что позволяет пассажирам проходить процедуры паспортного контроля за пять-девять секунд.

Однако для использования этой услуги требуется предварительная регистрация. Вылетающие пассажиры могут воспользоваться новой биометрической услугой на интеллектуальных выходах, расположенных в терминале отправления, после получения посадочного талона и завершения предварительной регистрации.